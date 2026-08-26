Španjolska je rasprodana: Može li Hrvatska preuzeti njezine goste?

S 24,2 noćenja po stanovniku Hrvatska je već na vrhu EU-a, pa prostor za rast mora tražiti izvan ljeta i preopterećene obale

Piše: Željka Laslavić

Kada čelnik najvećega europskog organizatora putovanja objavi da je Španjolska 'gotovo potpuno rasprodana, pa je daljnji rast otežan', takva poruka iz hrvatske perspektive na prvi pogled zvuči kao tržišna prilika. Glavni izvršni direktor TUI-ja Sebastian Ebel za The Wall Street Journal rekao je da se Španjolska i Italija približavaju granicama turističkih kapaciteta te je kao alternativna odredišta s više prostora za rast izdvojio Tursku i Egipat. Može li i Hrvatska poželjeti uzeti dio kolača, a da joj se ne dogodi sličan scenarij?

Na vrhuncu ljeta prostora za veliki preljev gotovo da nema. Hrvatska je prema Eurostatovim podacima za 2024. imala 24,2 turistička noćenja po stanovniku, najviše u Europskoj uniji i gotovo četiri puta više od europskog prosjeka. Na regionalnoj ljestvici turističke zasićenosti Dubrovnik i Split, sa 67,5 noćenja po stanovniku, bili su odmah iza grčkih egejskih i jonskih otoka te talijanskog Bolzana, a ispred Baleara. Hrvatska, dakle, nije prazna alternativa prepunom Mediteranu. I sama je dio istog problema, samo na mnogo manjem prostoru i s mnogo izraženijom sezonalnošću.