Bivši Kolindin savjetnik preuzeo polikliniku u Solinu

Tomislav Madžar preuzeo je polikliniku Pablo i time dodatno proširio mrežu privatnih zdravstvenih ustanova koje kontrolira

Tomislav Madžar, liječnik i nekadašnji savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport, preuzeo je još jednu polikliniku - Pablo iz Solina, čime je dodatno ojačao svoju prisutnost na tržištu privatnih medicinskih usluga.

Poliklinika Pablo djeluje u Solinu već devetnaest godina i pruža niz specijalističkih zdravstvenih usluga. Riječ je o manjoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja je do sada poslovala kao lokalna poliklinika. U 2024. godini ostvarila je oko 350 tisuća eura prihoda te zapošljavala četiri osobe.

Od zdravstva do kampova

Prema podacima Fina Info.Biza, Madžar je vlasnik ili suvlasnik cijelog niza tvrtki, a većina ih je vezana uz zdravstveni sektor, čime je u relativno kratkom razdoblju izgradio razgranatu mrežu privatnih zdravstvenih ustanova u više hrvatskih gradova. Okosnicu mreže čini Ustanova za zdravstvenu skrb Vaš Pregled, osnovana 2016., s centrima u Zagrebu, Velikoj Gorici, Zaprešiću i Varaždinu. Ta je ustanova u 2024. ostvarila oko 2,4 milijuna eura prihoda.

Uz to, Madžar je povezan i s Poliklinikom Life u Zagrebu, koja ostvaruje oko milijun eura prihoda. Pored toga, vlasnik je i cijelog niza drugih ustanova i poliklinika: Ustanove za zdravstvenu skrb Sebenico s prihodom od oko 400 tisuća eura, Ustanove za zdravstvenu skrb Meditera s oko 300 tisuća eura prihoda, Ustanove za zdravstvenu skrb Medicinski centar Split primum, Ustanove za zdravstvenu skrb Medicinski centar Gorica primum, Ustanove za zdravstvenu skrb Preventa medic, Ustanove za zdravstvenu skrb Iadera, Poliklinike korak dijagnostika, Ustanove za zdravstvenu skrb Zagorje. Nadalje, u tvrtki VG dijagnostika ima 35 posto udjela, 50 posto u Poliklinici Medicinski centar Split plus.

Sa suprugom, modnom dizajnericom Aleksandrom Dojčinović, suvlasnik je tvrtke Life Medical Grupa, kao i Optica life. U njegovu portfelju nalazi se i tvrtka Life produkcija za organizaciju poslovnih sastanaka, a suvlasnik je ili vlasnik i brojnih drugih tvrtki, među kojima su i Ljubač camping i Netretić Luxury Homes. Većina njih osnovana je zadnjih nekoliko godina.

Ugovori s HZZO-om

Poslovni model koji razvija temelji se prije svega na preventivnim pregledima, medicini rada i sistematskim pregledima zaposlenika, ali i kroz ugovore s brojnim državnim institucijama.

Portal Novosti nedavno je objavio da je njegova ustanova Vaš Pregled u razdoblju od 2018. do 2025. godine iz poslova s državnim i javnim institucijama ostvarila najmanje oko 1,9 milijuna eura, kroz ugovore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom poštom, sveučilišnim sastavnicama, ministarstvima i drugim javnim ustanovama.

Sumnje u moguće pogodovanje Madžaru ranije je iznio zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Renato Petek, upozorivši da je Madžar kao vlasnik privatne zdravstvene ustanove ušao u Upravno vijeće Poliklinike Zagreb, nakon čega je bivši gradonačelnik Bandić dio sistematskih pregleda za sportaše dekretom preusmjerio u zdravstvenu ustanovu svog prijatelja. Inače, Madžar je godinama predsjednik HZZO-ova Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala.