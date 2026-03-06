Austrijska pošta preuzima većinski udio u euShipments.com

Kupnjom 70 posto bugarskog euShipmentsa, austrijska tvrtka jača logističku mrežu e-trgovine u srednjoj i istočnoj Europi

Austrijska pošta (Österreichische Post AG) preuzela je 70-postotni udio u bugarskoj logističkoj tvrtki euShipments.com, specijaliziranoj za e-trgovinu u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi. Tako je dovršena danas, uz sva potrebna regulatorna odobrenja rumunjskog tijela za izravna strana ulaganja (FDI Romania) i bugarske Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Lani je euShipments.com ostvario prihod od 51 milijun eura. Rast se nastavio i nakon potpisivanja preliminarnog ugovora krajem prošle godine, a početkom ove tvrtka je otvorila dva nova logističko-distributivna centra u Italiji (Bolzano) i Španjolskoj (Barcelona), čime je povećala skladišne kapacitete za više od trećine te skratila vrijeme isporuke prema južnoj Europi.

- Uspješnim zatvaranjem ove transakcije ulazimo u novu fazu strateškog razvoja euShipments.com. Moj tim i ja čvrsto vjerujemo da ćemo zajedno s Austrian Post Grupom brzo unaprijediti poslovanje tvrtke, dodatno proširiti našu mrežu centara za ispunjenje narudžbi i isporučiti još veću vrijednost internetskim trgovcima koje podržavamo. Optimizacijom povezanosti mreže, poboljšanjem operativne učinkovitosti i ubrzavanjem inovacija u uslugama omogućit ćemo našim klijentima da povećaju svoju konkurentnost na postojećim online tržištima. Istovremeno će, zajedno s euShipmentsom, moći s većim povjerenjem prodavati i isporučivati u nove države – uključujući i tržišta izvan EU - rekao je suosnivač euShipments.com Svetozar Dimitrov.

FT1000: euShipments.com među najbrže rastućima u Europi

Zatvaranjem transakcije investicijski fond BlackPeak Capital u cijelosti izlazi iz vlasničke strukture euShipments.com kojeg je pozicionirao kao vodeću neovisnu platfomu za prekograničnu logistiku e-trgovine u jugoistočnoj i istočnoj Europi. EuShipments.com je četvrtu godinu zaredom uvršten na listu FT1000 najbrže rastućih kompanija u Europi koju sastavljaju Financial Times i Statista, a 2026. dosegnuo je svoju najbolju poziciju – 180. mjesto ukupno i 8. mjesto u logističkoj industriji.

- Naše partnerstvo s euShipments.com temeljilo se na zajedničkoj ambiciji da tvrtku razvijemo u vodeću prekograničnu logističku platformu za e-trgovinu u jugoistočnoj i istočnoj Europi. Četiri godine prošle su u trenu, no tijekom tog razdoblja, zajedno s menadžmentom, proširili smo mrežu, ojačali operativne kapacitete i proveli fokusiranu M&A strategiju koja je značajno ubrzala rast tvrtke do ostvarenja našeg prvotnog cilja. Ponosni smo na ono što smo postigli zajedno i zahvalni na ukazanom povjerenju tijekom ovog puta. S Austrian Postom kao strateškim partnerom, euShipments.com je iznimno dobro pozicioniran za nastavak ekspanzije i dodatno učvršćivanje svoje uloge pouzdanog logističkog partnera internetskih trgovaca diljem Europe - rekao je Angel Stefanov, partner u BlackPeak Capitalu.

Austrijska pošta gradi održivu „posljednju milju“ u Europi

Kao dio Austrian Post Grupe, euShipments.com će zadržati operativnu neovisnost, ali uz podršku nove većinske vlasnice planira daljnje širenje mreže, portfelja usluga i geografske pokrivenosti. Tvrtka trenutno surađuje s više od 1.300 internetskih trgovaca diljem Europe, posluje kroz 15 strateških centara u jugoistočnoj i istočnoj Europi i partnerski je povezana s više od 60 lokalnih kurirskih kompanija, što joj omogućuje pristup više od 800 dostavnih metoda.

- Odluka da euShipments.com nastavi svoj strateški razvoj kao dio Austrian Post Grupe nije bila laka. Danas su, međutim, dioničari i uprava tvrtke čvrsto uvjereni da će euShipments.com, kao dio ove velike logističke mreže, moći stvarati još veću vrijednost za svoje klijente na postojećim tržištima te im omogućiti konkurentniji rast na novim tržištima, uključujući i ona izvan Europske uniji - rekla je Lora Dimitrova, suosnivačiva euShipments.com.

Osnovan 2012. sa sjedištem u Bugarskoj, euShipments.com nudi integrirano „one-stop-shop” rješenje za e-trgovinu, a zapošljava trenutno više od 400 zaposlenih. Austrijska pošta je vodeći pružatelj poštanskih, logističkih i paketnih usluga u Austriji, prisutan u 13 zemalja kroz koje mrežom pokriva više od 150 milijuna stanovnika, uključujući Njemačku, jugoistočnu i istočnu Europu, Tursku i Azerbajdžan. Kompanija zapošljava više od 28.200 ljudi, koristi više od 12 tisuća električnih vozila i upravlja s više od 14 tisuća paketomata i drugih izvanmrežnih mjesta za preuzimanje i predaju pošiljaka, pozicionirajući se kao rani europski predvodnik održive dostave na „posljednjoj milji”.