Kako je posrnula slavonska tvrtka opet postala dio europske vojne industrije?

Prije samo pet godina slavonskobrodska kompanija Đuro Đaković Specijalna vozila bio je simbol industrijskog posrnuća. Naslovi koji su punili medijske stupce govorili su o gubitku od 112 milijuna kuna, blokiranim računima i očajničkim apelima za državnom pomoći kako bi se isplatile minimalne plaće. U prvoj polovici 2020. sudbina slavonskobrodske tvornice ovisila je o državnim jamstvima i odobrenjima Europske komisije za kredite kojima su se krpale stare obveze.

Obnuta slika

Danas je slika gotovo obrnuta. Tvrtka posluje s prihodima većim od 120 milijuna eura i nalazi se u središtu europske obrambene industrije. U Slavonskom Brodu danas se servisiraju američka borbena vozila Bradley za potrebe hrvatske vojske i NATO-a, proizvode se specijalizirani željeznički vagoni u rekordnim serijama, a kroz program Patria AMV nastavlja se integracija suvremenih borbenih sustava.

Preokret je počeo ulaskom slavonskobrodske tvornice u industrijski ekosustav češke Czechoslovak Group (CSG), obrambenog konglomerata pod vodstvom Michala Strnada. Grupacija je u posljednjih nekoliko godina izgradila jedan od najbrže rastućih sustava vojne proizvodnje u Europi, preuzimajući tvornice streljiva, kemijska postrojenja i proizvođače oružnih sustava diljem kontinenta, ali i šire, čime postaje jedan od najopasnijih konkurenata Rheinmetallu.

