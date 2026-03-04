Todorić rebrendira i širi lanac restorana Foodie, stiže i na Dolac

Prva obnovljena lokacija otvorena je u City Center one Eastu, a tijekom godine planirano je još sedam preuređenih i novih restorana.

Nakon što je krajem 2024. godine preuzeo lanac restorana Foodie akvizicijom Avenije od Victus Grupe, Bites & Beyond Ivana Todorića pokrenuo je njegovo rebrendiranje. Prva lokacija u novom ruhu otvorena je u zagrebačkom City Center one Eastu, a tijekom godine planirano je preuređenje restorana u Arena Centru, centru Cvjetni, Avenue Mallu i City Centeru one West.

U travnju Foodie stiže u Zadar, u svibnju u Pulu, dok bi se na jesen restoran trebao otvoriti i na zagrebačkom Dolcu, u prostoru nekadašnjeg Kerempuha. To će ujedno biti prvi Foodie restoran izvan shopping centara.

U kompaniji smatraju da je riječ o logičnom koraku za brend koji se temelji na konceptu domaće kuhinje, jer lokacija uz jednu od najpoznatijih gradskih tržnica omogućuje dodatno povezivanje ponude s idejom svježih i lokalnih namirnica.

Foodie je jedan od tri ključna brenda u portfelju Bites & Beyonda, uz Good Food i Purple Monkey. Brend je usmjeren na segment tradicionalne kuhinje u formatu brzog i cjenovno pristupačnog obroka, a cilj rebrendiranja je modernizirati koncept i dodatno ojačati njegovu tržišnu poziciju.

Ambiciozni planovi širenja

Redizajnirani restoran u City Center one Eastu tako označava početak nove faze razvoja Foodieja. Interijer potpisuje arhitektica Jana Piacun, a koncept prostora temelji se na spoju tradicionalnih motiva i suvremenog dizajna. Jelovnik ostaje usmjeren na klasična domaća jela, a većina obroka i menija kreće se oko deset eura, čime Foodie cilja segment brze, ali konkretne domaće kuhinje dostupne širokom krugu gostiju.

Bites & Beyond posljednjih je godina snažno rastao kombinacijom akvizicija i otvaranja novih lokacija. Tvrtka danas upravlja s 23 lokacije u Hrvatskoj i zapošljava oko 350 ljudi, a godišnje realizira više od milijun dostava i oko 30 milijuna eura prihoda.

U ranijem intervjuu za Lider osnivač kompanije Ivan Todorić najavio je daljnje širenje poslovanja. Među ključnim projektima istaknuo je izgradnju nove centralne kuhinje na Črnomercu, koja bi trebala objediniti proizvodnju i omogućiti daljnji rast, među ostalim i na segment institucionalnih i korporativnih klijenata. Najavio je i 15 novih lokacija u Hrvatskoj te dvije u Ljubljani, kao i moguće nove akvizicije u sektoru brze prehrane. Kao jednu od opcija za financiranje daljnjeg rasta spomenuo je i izlazak na burzu.