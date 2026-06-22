Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku

Nominacije za njegova nasljednika bit će otvorene 9. srpnja, a njegov suparnik Andy Burnham jasan je favorit

Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke. Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham jasan je favorit.

- Moja ostavka sada postavlja pitanje jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora, čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i taj odgovor prihvaćam s poštovanjem - rekao je odlazeći britanski premijer novinarima.

Starmer kaže da će sada moći više vremena posvetiti 'najvažnijem poslu'.

- Biti najbolji muž koji mogu svojoj fantastičnoj supruzi Vic, koja je bila stijena uz mene u dobrim i lošim vremenima. I biti najbolji tata koji mogu svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost - zaključio je Starmer prije nego što se sa suprugom vratio u Downing Street 10, prenosi BBC.

Britanski list Observer izvijestio je za vikend da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.

Starmer je ranije rekao da neće odstupiti s položaja obećavši da će se oduprijeti bilo kakvom izazovu svog glavnog suparnika u stranci.

Starmer, koji je ostvario uvjerljivu pobjedu na izborima 2024., rekao je da 'neće otići', nabrajajući niz mjera uvedenih tijekom njegove dvogodišnje vladavine: bliže veze s Europskom unijom, stabilizaciju gospodarstva i smanjenje lista čekanja za zdravstvene usluge.