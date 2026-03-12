Iran prijeti Big Techu: Google, Microsoft i Nvidia na meti

Iranske prijetnje cloud infrastrukturi i podatkovnim centrima otvaraju novu fazu sukoba s mogućim posljedicama za globalnu ekonomiju

Geopolitičke napetosti na Bliskom istoku dobivaju novu dimenziju. Prema izvješćima više međunarodnih medija, iranski državni i vojni krugovi počeli su javno označavati velike američke tehnološke kompanije kao potencijalne mete, što bi moglo imati šire posljedice za globalno poslovanje, ali i financijska tržišta.

Iranski mediji povezani s Revolucionarnom gardom objavili su popis infrastrukture i ureda američkih tehnoloških kompanija koje bi, prema njihovim navodima, mogle postati 'legitimne mete' u kontekstu eskalacije sukoba s Izraelom i SAD-om. Na popisu se nalaze Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia i Oracle, čija se tehnologija koristi u različitim digitalnim i obrambenim sustavima.

Riječ je prije svega o infrastrukturnim objektima poput podatkovnih centara, cloud infrastrukture i regionalnih ureda u državama Perzijskog zaljeva, primjerice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu. Iran ovu strategiju opravdava tvrdnjom da se 'rat širi na ekonomsku i digitalnu infrastrukturu', pa se tehnološke platforme koje podržavaju vojne ili sigurnosne operacije mogu tretirati kao legitimni ciljevi.

Početak 'infrastrukturnog rata'

Analitičari upozoravaju da ovakva retorika označava novu fazu modernog ratovanja u kojoj su podatkovni centri, cloud sustavi i digitalne mreže jednako strateški važni kao i energetska infrastruktura. U praksi, prvi takvi incidenti već su zabilježeni. Iranski napadi dronovima ranije su pogodili data centre Amazon Web Servicesa u UAE-u i Bahreinu, što je privremeno poremetilo dio cloud usluga u regiji i pokazalo koliko je digitalna infrastruktura postala ključna meta u geopolitičkim sukobima.

Stručnjaci ističu da se sve više ratnih operacija oslanja na tehnologije poput umjetne inteligencije, satelitskih podataka i cloud platformi, što tehnološke kompanije čini integralnim dijelom modernog vojnog ekosustava.

Uz fizičke prijetnje infrastrukturi, raste i rizik cyber napada. Nedavni napad na američku kompaniju Stryker, za koji se vjeruje da je povezan s proiranskim hakerskim skupinama, paralizirao je tisuće uređaja i prisilio zaposlenike da se isključe iz korporativnih mreža.

Takvi napadi često se izvode kroz tzv. napade na opskrbni lanac ili na partnerske tvrtke kako bi se izazvao maksimalan domino-efekt u poslovanju. Digitalni sukob između Irana i zapadnih država ima i dublju povijest. Jedan od najpoznatijih primjera cyber rata bio je malware Stuxnet, za koji se vjeruje da su ga razvile SAD i Izrael kako bi sabotirali iranski nuklearni program.

Potencijalni utjecaj na burze i S&P 500

Za financijska tržišta ključna je činjenica da su na popisu iranskih prijetnji upravo neke od najtežih kompanija u indeksima poput S&P 500 i Nasdaq. Microsoft, Nvidia, Googleova matična kompanija Alphabet i Oracle zajedno čine značajan dio tržišne kapitalizacije američkog tehnološkog sektora. Svaka ozbiljnija eskalacija koja bi uključivala napade na njihove data centre, cloud infrastrukturu ili globalne operacije mogla bi potaknuti kratkoročnu volatilnost na burzama.

S druge strane, dio tržišta može čak profitirati. Povećani rizik od cyber napada povećava potražnju za sigurnosnim rješenjima, zbog čega investitori sve više prate dionice kompanija iz sektora kibernetičke sigurnosti. Za globalni poslovni sektor najveći je problem činjenica da tehnološke kompanije danas upravljaju infrastrukturom koja pokreće velik dio svjetske ekonomije, od bankarskih sustava do logistike i umjetne inteligencije. Ako bi sukob na Bliskom istoku ozbiljnije zahvatio cloud infrastrukturu ili podatkovne centre, posljedice bi se mogle preliti daleko izvan regije.