Dionice na svjetskim burzama oštro pale dok cijena nafte ponovno raste

Burzovni indeksi pali su više od 1,5 posto jer kriza na Bliskom istoku ne jenjava, pa su cijena nafte ponovno snažno porasle

Dow Jones oslabio je 1,56 posto, na 46.677 bodova, dok je S&P 500 pao 1,52 posto, na 6.672 boda, a Nasdaq indeks 1,78 posto, na 22.311 bodova. Premda je predsjednik SAD-a Donald Trump poručio da su SAD i Izrael pobijedili u ratu protiv Irana, kriza na Bliskom istoku ne jenjava.

Iran i dalje ne dozvoljava prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, pa su cijene nafte jučer snažno porasle drugi dan zaredom, i to za više od devet posto. Pritom se cijena barela na londonskom tržištu ponovno probila iznad psihološki važne razine od 100 dolara.

I to, premda je Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila da će 32 države članice osloboditi rekordnih 400 milijuna barela nafte iz svojih rezervi kako bi se spustile cijene.

– Tržište je shvatilo da kriza na Bliskom istoku neće završiti tako brzo kako su se ulagači nadali. Stoga je prevladalo geslo 'prvo prodaj dionice, a onda postavljaj pitanja'. A trenutno nema sigurnog sektora, osim energetskog – objašnjava Ryan Detrick, strateg u tvrtki Carson Group.

U većini od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer pale, a najviše u industrijskom, 2,5 posto. Energetski je sektor, pak, porastao jedan posto. Osim dionica naftnih kompanija, jučer su znatnije porasle i cijene dionica nekoliko proizvođača oružja.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,47 posto, na 10.305 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,21 posto, na 23.589 bodova, a pariški CAC 0,71 posto, na 7.984 boda.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,5 posto, pa je na putu gubitka u ovom tjednu od 1,5 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Šangaju, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 1,2 posto.

A na valutnim je tržištima dolar dodatno ojačao prema košarici valuta jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena. Zbog toga je američka valuta na putu dobitaka drugi tjedan zaredom, za otprilike 0,8 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,79 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,48 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,10 na 159,45 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1505 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1535 dolara.