Sud EU-a: sankcionirani ruski SBK Art nema pravo glasa u Fortenovi

Najviši sud EU-a presudio je da zamrzavanje sredstava potpuno blokira glasačka prava sankcioniranih dioničara

Zamrzavanje sredstava sankcioniranih subjekata u EU apsolutno i bezuvjetno sprječava sankcioniranog nositelja depozitarnih potvrda u sudjelovanju i glasanju na skupštinama dioničara. Tako je presudilo najviše pravosudno tijelo Europske unije, Sud EU-a, odlučujući povodom zahtjeva za tumačenjem mjerodavnih propisa povezanih sa sporom sankcioniranih ruskih dioničara koji žele ostvariti utjecaj u Fortenova grupi. Navedeno tumačenje Vrhovni sud Kraljevine Nizozemske tražio je povodom spora u kojem SBK Art, ruska tvrtka posredstvom koje je Sberbank držao veliki vlasnički udjel u Fortenova grupi, tvrdi da su mu zbog sankcija uskraćena glasačka dioničarska prava.

Fortenova grupa povodom ove odluke je priopćenjem podsjetila kako je Vrhovni sud Kraljevine Nizozemske od Suda EU zatražio tumačenje postoji li bilo koja situacija u kojoj sankcionirane osobe smiju koristiti svoja dioničarska i slična prava. Naime, kao dio sankcija nametnutih Rusiji zbog njezine agresije na Ukrajinu, Europska unija je 2022. usvojila i mjere ograničavanja protiv ruske banke Sberbank te, izrijekom, i protiv SBK Art-a, te su njihova sredstva zamrznuta, a potom su uslijedili pokušaji ove tvrtke da spriječi održavanje skupština dioničara Fortenova grupe u razdoblju 2022.-2024.

Presuda suda EU pobija lažne teze SBK Art-a

- Presudom Suda EU konačno su pobijene lažne teze SBK Art-a da je uprava Fortenova grupe arbitrarno i zlonamjerno ignorirala i zaobišla SBK Art i njihovo osporavanje promjene vlasništva – navodi se u priopćenju Fortenova Grupe.

Iz Grupe su istaknuli da ova presuda potvrđuje da je Fortenova grupa od prvog dana postupala ispravno kada je sankcioniranom SBK Art-u uskratila mogućnost sudjelovanja i glasanja na skupštinama. Dodali su i da je Sud zapravo potvrdio da su radnje Fortenove bile jedini zakoniti koraci.

- Svako manje strogo tumačenje osujetilo bi cilj osiguravanja da zamrzavanje sredstava ima učinak najvećeg mogućeg ograničavanja transakcija sa zamrznutim sredstvima – citirala je Fortenova odluku Suda EU u svojem priopćenju.

Očekuje se uspješno okončanje preostalih postupaka

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško ocijenio je da se ovom odlukom potvrđuje i da su sankcionirani dioničari onemogućavali Fortenovu u normalnom poslovanju.

- Od danas je svima jasno da je proces vlasničke transformacije proveden radi zaštite kompanije, njezina upravljanja, financijske stabilnosti i zakonitosti poslovanja te da je bio utemeljen na pravu i načelima odgovornog korporativnog upravljanja. Ovo je i dokaz da za višegodišnje obijesno parničenje nije postojalo pravno uporište te vjerujemo da se takvi postupci ovom odlukom konačno privode kraju – citiran je Peruško u priopćenju.

Po formalnoj dostavi odluke Suda EU, Fortenova grupa očekuje nastavak i uspješno okončanje pet sudskih predmeta u Nizozemskoj, kao i sudskog postupka na Malti protiv tvrtke Open Pass Limited i drugih. Naime, ishod ovoga postupka čekali su svi sudski postupci u kojima je traženo poništenje skupštinskih odluka Fortenova grupe u Nizozemskoj. Iz Fortenove su podsjetili i da su dosad pravomoćno pobijedili SBK Art u već sedam postupaka u Nizozemskoj, Malti i Hrvatskoj, te da je Opći sud EU-a već u dva navrata odbijao tužbe SBK Art-a kojima su tražili ukidanje sankcija.