CBAM prijeti blokadom uvoza, rastom troškova i pritiskom na cijene
U DIV Grupi očekuju rast ulaznih troškova oko 10 posto, Končar Grupa govori o mogućem rastu od 5 do 20 posto za neke kategorije materijala
Hrvatsku industriju dijeli manje od 40 dana od potencijalne uvozne blokade. Uvoznici cementa, željeza, čelika, aluminija, umjetnih gnojiva, električne energije i vodika, svi oni koji se bave ozbiljnom, ali konzervativnom industrijskom djelatnošću, moraju do kraja ožujka i službeno ući u sustav oporezivanja ugljičnog otiska i registrirati se za ovlaštenog CBAM deklaranta.
Drugim riječima, podnijeti zahtjev na Carinskoj upravi kojim dokazuju da prate ugljične otiske svojih uvezenih sirovina i moraju na granici za svu uvezenu robu koju smo naveli platiti novi porez CBAM (mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama). To znači jedno: rast ulaznih troškova i ozbiljno administrativno opterećenje. A kad industrija najavljuje rast svojih cijena, to samo znači porast cijena i hrane i stanovanja za sve ostale dionike na tržištu!
Rast ulaznih troškova
U kutinskoj Petrokemiji su podnijeli zahtjev, ali otvoreno priznaju da slijede dodatni angažman financijskih i ljudskih resursa. Analiziraju moguće izvore nabave i metodologiju raspodjele novog troška unutar internih kalkulacija. Drugim riječima, CBAM ulazi u same temelje troškovne strukture industrije.