CBAM prijeti blokadom uvoza, rastom troškova i pritiskom na cijene

Hrvatsku industriju dijeli manje od 40 dana od potencijalne uvozne blokade. Uvoznici cementa, željeza, čelika, aluminija, umjetnih gnojiva, električne energije i vodika, svi oni koji se bave ozbiljnom, ali konzervativnom industrijskom djelatnošću, moraju do kraja ožujka i službeno ući u sustav oporezivanja ugljičnog otiska i registrirati se za ovlaštenog CBAM deklaranta.

Drugim riječima, podnijeti zahtjev na Carinskoj upravi kojim dokazuju da prate ugljične otiske svojih uvezenih sirovina i moraju na granici za svu uvezenu robu koju smo naveli platiti novi porez CBAM (mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama). To znači jedno: rast ulaznih troškova i ozbiljno administrativno opterećenje. A kad industrija najavljuje rast svojih cijena, to samo znači porast cijena i hrane i stanovanja za sve ostale dionike na tržištu!

No, dok administrativni aparat Carinske uprave tek procesuira zahtjeve za deklarante, i to vrlo mali broj njih, o čemu je Lider već pisao , realni sektor priznaje da je već sad u kaosu. Naime, nabava podataka o emisijama od dobavljača izvan EU pretvorila se u 'nemoguću misiju', verifikatora na tržištu nema, a tvrtke koje su obveznice novog poreza već u kalkulacije ubacuju dvoznamenkaste poraste ulaznih troškova koje će biti nemoguće potpuno apsorbirati kroz marže. Kako se certifikati plaćaju prema tržišnoj cijeni CO₂ u EU sustavu trgovanja emisijama, to znači da trošak varira i da će tvrtke morati osigurati dodatnu likvidnost. A to je tek početak, dio troškova morat će se preliti na kupce...

U DIV Grupi procjenjuju rast ulaznih troškova oko 10 posto. Dio će apsorbirati kroz marže, dio prenijeti na kupce. Končar Grupa govori o mogućem rastu od pet do 20 posto za pojedine kategorije materijala, ovisno o emisijskom intenzitetu dobavljača i cijeni certifikata. U projektno orijentiranom poslovanju očekuju sve češće ugovorne klauzule vezane uz regulatorne promjene i CO₂ troškove.

U kutinskoj Petrokemiji su podnijeli zahtjev, ali otvoreno priznaju da slijede dodatni angažman financijskih i ljudskih resursa. Analiziraju moguće izvore nabave i metodologiju raspodjele novog troška unutar internih kalkulacija. Drugim riječima, CBAM ulazi u same temelje troškovne strukture industrije.

