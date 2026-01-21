Kazne rastu – kako izbjeći najskuplje pogreške u lancu opskrbe hranom
Regulativa dobro pokriva područje nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, ali može se očekivati još više nadzora i strože kazne
Već godinama nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom izazivaju pozornost mjerodavnih tijela i različitih sudionika u tom lancu. U Hrvatskoj nadzor provodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), koja posljednjih godina intenzivno kontrolira i izriče kazne. Hrvatski Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u primjeni je već osam godina. Tijekom tog razdoblja mijenjao se dva puta: najprije 2019., kako bi se primijenila europska direktiva koja uređuje to područje (Direktiva (EU-a) 2019/633), a zatim i 2024., kako bi se dodatno uredila pojedina pitanja. Upravo su njegove izmjene iz 2024. donijele znatnu novinu u hrvatski sustav, uzevši u obzir čestu kritiku trgovaca da ih se nepravedno smatra nužno jačom stranom u opskrbnom lancu.