Četvrtina kućanstava naslijedila dom, trećina drugih nekretnina prazna

Samo 30 posto kućanstava kupilo je glavnu nekretninu. Više od polovice dodatnih nekretnina služi odmoru ili stoji prazno

Osim što je potvrdila da gotovo 87 posto kućanstava u Hrvatskoj ima u vlasništvu stan ili kuću, Anketa o financijama i potrošnji kućanstava (AFPK), koju je HNB proveo krajem 2023. i početkom 2024., otkrila je i kako Hrvati do tih nekretnina dolaze.

Naime, samo 30 posto hrvatskih kućanstava glavnu je stambenu jedinicu steklo kupnjom.

Nasljedstvo gotovo sustiglo kupnju

Gotovo jednako velik udio, 26,3 posto, do nekretnine je došao nasljedstvom, dok je četvrtina kućanstava dom osigurala vlastitom gradnjom. Dodatnih 2,6 posto nekretninu je dobilo na dar, a 3,5 posto kombinacijom različitih načina.

Usporedba s prethodnim valovima ankete pokazuje da je udio kućanstava koja su kupila glavnu nekretninu porastao s 23,7 posto 2017. godine na današnjih 30 posto. Istodobno je udio onih koji su do doma došli vlastitom gradnjom pao s 30,6 posto na 24,5 posto. Za 1,5 postotnih bodova poraslo je i stjecanje putem nasljedstva.