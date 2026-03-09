Cijene plina u Europi ponovo poskočile na početku tjedna

Cijene plina trenutno su gotovo dvostruko više u odnosu na razdoblje prije američko‑izraelskog napada na Iran

Cijene plina u Europi ponovo su poskočile u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od siječnja 2023., uz rusku odluku o preusmjeravanju ukapljenog plina s europskih tržišta u Aziju pred zabranu uvoza u Europskoj uniji.

Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je prijepodne na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 62,51 euro i bio je skuplji za oko 17 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna. Na samom početku današnje trgovine cijena mu je bila poskočila i na 68,63 eura.

U odnosu na zadnji dan trgovanja u veljači, prije američko‑izraelskog napada na Iran, cijene plina trenutno su gotovo dvostruko više, dosegnuvši najvišu razinu od siječnja 2023. godine.

Cijene su poskočile nakon izraelsko-američkog napada na Iran 28. veljače. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke na baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina.

Iranska vojska preuzela je u međuvremenu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama.

U srijedu plinski div QatarEnergy obavijestio kupce objavom 'više sile' da im neće moći isporučiti ukapljeni plin prema ugovorenim uvjetima. Katarsko ministarstvo obrane izvijestilo je nekoliko sati kasnije o upadu dva drona lansirana iz Irana, dodajući da su im mete bili spremnik za vodu u sastavu elektrane u Mesaieedu i energetski objekt u vlasništvu QatarEnergyja u Ras Laffanu.

Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a.

Europska unija obustavila je uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG‑a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD‑a, Norveške i Katara.

U petak je ruska vlada pak objavila da će dio pošiljki ukapljenog prirodnog plina (LNG) namijenjenih europskim tržištima preusmjeriti kupcima u Aziji i prije nego što u Europskoj uniji na snagu stupi najavljena zabrana uvoza ruskog plina.

- Donijeli smo odluku da će dio LNG‑a koji trenutno isporučujemo Europi biti preusmjeren na druga tržišta koja s našom zemljom grade konstruktivne, pragmatične odnose, signaliziraju potražnju i nude priliku za sklapanje dugoročnih ugovora - rekao je u petak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak, prema izvještaju ruske novinske agencije Interfax.

Nove ugovore ruski bi dobavljači mogli potpisati s kompanijama iz, primjerice, Kine, Indije, s Filipina i Tajlanda, citira agencija riječi potpredsjednika ruske vlade.

Tržišne prognoze za azijsko‑pacifičku regiju signaliziraju rast potražnje na dulji rok, istaknuo je Novak, a gospodarstvo u toj regiji raste snažnije od svjetskog prosjeka.

Preusmjeravanje pošiljki ukapljenog plina iz Europe prema Aziji nagovješćuje i promjena smjera plovidbe dva tankera s američkim LNG‑om i jednog s nigerijskim, objavio je Reuters u petak, citirajući podatke analitičke tvrtke Kpler i LSEG‑a.