Tether zamrzava stablecoine u vrijednosti od 344 milijuna dolara

Izdavatelj stablecoina naveo je aktivnost povezanu s nezakonitim ponašanjem, ali nije dao daljnje objašnjenje za zamrzavanje tokena

Tether, tvrtka koja izdaje najveći stablecoin, izjavila je u četvrtak da je zamrznula više od 344 milijuna dolara u USDT-u na zahtjev američkih policijskih dužnosnika. Tvrtka je zamrznula dvije adrese novčanika na zahtjev američkih vlasti zbog aktivnosti povezanih s nezakonitim ponašanjem, prema Tetherovoj objavi.

Tether nije naveo konkretan razlog za zamrzavanje imovine, ali je rekao da zamrzava adrese novčanika povezane s izbjegavanjem sankcija, kriminalnim mrežama ili drugim nezakonitim aktivnostima. - Kada se identificiraju vjerodostojne veze sa sankcioniranim subjektima ili kriminalnim mrežama, djelujemo odmah i odlučno - rekao je izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino.

Centralizirani izdavatelji stablecoina imaju dugu povijest zamrzavanja novčanika povezanih s ilegalnim aktivnostima, što u kriptozajednici postavlja pitanja o ulogama i odgovornostima pružatelja kripto usluga za vraćanje ilegalnih sredstava ili pomoć u provedbi zakona.

Nakon hakerskog napada na Drift Protocol ranije ovog mjeseca, zbog kojeg je platforma oštećena za 280 milijuna dolara, ZachXBT, anonimni blockchain detektiv, kritizirao je Circle jer nije zamrznuo sredstva od hakerskog napada koja su pretvorena u token USDC.

- Unatoč tome što je napadač prao sredstva tijekom šest uzastopnih sati putem Circleova vlastitog mosta, nijedan USDC nije zamrznut - rekao je ZachXBT nakon hakiranja, dodajući da centralizirani izdavatelji stablecoina moraju učiniti više kako bi zaštitili korisnička sredstva nakon hakiranja i iskorištavanja koda.

Drugi, poput kripto-medijskog kanala Truth for The Commoner (TFTC), kritizirali su Tether zbog zamrzavanja 344 milijuna dolara. Rasprava slijedi nakon najmanje desetak hakerskih napada na decentralizirane financijske platforme (DeFi) u travnju od hakiranja Drift Protocola, uključujući iskorištavanje Kelp protokola za ponovno ulaganje.

Kelp je iscrpljen za 293 milijuna dolara nakon što su zlonamjerni akteri iskoristili premosni ugovor koji se koristi za upravljanje tokenom ponovnog uvođenja rsETH-a na platformi i njegov prijenos između različitih blockchain protokola.