Tko je J. A. Mišković - zaboravljeni Hrvat koji je izumio vodeni top

Na njegovom principu rade i današnji vodeni topovi, koriste se i u Hrvatskoj, a autor više od 300 patenata kod nas je gotovo nepoznat

John Arthur Mišković rođen je na današnji dan 7. ožujka 1918. u SAD-u, u mjestu Flat na Aljaski. U Hrvatskoj je gotovo nepoznat, u SAD-u ga znaju kao aljaskog pionira, rudara u rudnicima zlata i prije svega kao velikog hrvatsko-američkog izumitelja.

Inteligentni div Intelligiant

Patentirao je više od 300 patenata od kojih je najpoznatiji vodeni top kojim se danas služe na vatrogasnim vozilima i plovilima diljem svijeta. Nazvao ga je Intelligiant, što je složenica od engl. intelligent (inteligentan) i giant (div).

Taj je izum značajno utjecao na razvoj hidrauličkog iskapanja zlata kao i gašenje vatre, atehnologija snažnog vodenog mlaza kasnije je našla primjenu i u brojnim drugim područjima, od suzbijanja prosvjeda do čišćenja spremnika i iskopavanja.

Danas se intelligiant najviše upotrebljava u vatrogastvu, jer može izbaciti gotovo 950 litara vode u sekundi, 15 puta više od dotadašnjih američkih vatrogasnih mlaznica.

Kako je vodeni top osvojio svijet

Dok je John radio na svojem izumu, započeo je Drugi svjetski rat. Nakon povratka iz rata napravio je novi prototip koji je znatno olakšao upravljanje. U Kaliforniji su bili tako zadivljeni intelligiantom da su Johna postavili za dizajnera upotrebe i savjetnika inženjera.

Godine 1968. britanska je pošta koristila u promidžbene svrhe crtež vodenog topa s natpisom Intelligiant potičući tako vatrogasne službe na njegovu uporabu.

Među Miškovićevim izumima su i usavršena hidraulična dizala koja se primjenjuju radi iskrcaja tereta s prekooceanskih brodova.

Samouki izumitelj

J. A. Mišković treće je od sedmero djece Pere Miškovića iz Imotice u današnjoj općini Dubrovačko primorje i supruge Stane Mišković (Bagoj) iz Čilipa. Bio je samouk. Kasnije je samoironično govorio da je diplomirao ljude na sveučilištu Flat.

Njegovo rodno mjesto danas je napušteno, a i nakon zlatne groznice imalo je samo osnovnu školu. Zato je u srednju krenuo u gotovo 600 kilometara zračne linije udaljeni Fairbanks, ali je školovanje napustio u trećem razredu.

Veze sa 'starim krajem'

Što se tiče veza sa 'starim krajem', Mišković se jednog dana odlučio riješiti njemu bespotrebnih gomila volframa. Kako je već profitirao od zlata kojega je pronašao odlučio je dati volfram hrvatskoj Tvornici električnih žarulja (TEŽ).

Poslao je svoga rođaka Đura Miškovića u TEŽ, ali imao je neobičan uvjet. Rekao je kako će im dati volfram potpuno besplatno, ali da na svakoj žarulji mora pisati John Mišković. To TEŽ, čini se, nije prihvatio i tako je izgubio velike zalihe volframa.

Tko prešućuje Miškoviće

Možda ova neprovjerena priča sugerira zašto je veliki izumitelj prešućen u domovini. Jedini javno dostupan izvor o njemu u Hrvatskoj zasad je Wikipedija. Nema ga ni u izdanjima Leksikografskog zavoda, niti u povjesničarskim zapisima, a nije ga se sjetila ni akademska zajednica.

Spominje se tek nakon objave u digitalnom prostoru, na Wikipediji 2015., te nakon toga u prigodničarskim tekstovima poput ovog.

Umrli bez verifikacije u Hrvatskoj

I Johnov otac imao je impozantan izumiteljski portfelj u kojem su parna perilica rublja, modernizirana parna kupelj i hidraulička dizala šljunka, koja su nekad nazivana Miscovich-lift. Njegovi su izumi bili evidentirani u SAD-u, ali nisu uvršteni u hrvatske leksikone. Umro je u SAD-u u 65. godini 1950.

Njegov sin John Arthur Mišković 1990. je primio nagradu za istaknutu službu od udruge Alaska Miners Assn. sa sjedištem u Anchorageu. Umro je u svom ljetnom pribježištu, kalifornijskom Orangeu 22. kolovoza 2014. u 97. godini. Njegov rad i danas čeka prvo sustavnije istraživanje u Hrvatskoj.



Pero i Stana Mišković sa svoje sedmero djece (John je drugi slijeva) u Flatu na Aljasci oko 1925.

Braća Mišković u vojnim uniformama snimljeni 1942; John je prvi s desna

Originalni Intelligiant (oko 1947.)

Sa suprugom Mary oko 1957.