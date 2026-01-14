Bakar, zlato i srebro na vrhuncu: Što stoji iza rasta cijena?

Cijene metala snažno rastu dok ulagači računaju na slabiji dolar, popuštanje monetarne politike i pojačane geopolitičke rizike

Metali su nastavili dramatičan početak godine - zlato, srebro, bakar i kositar dosegnuli su rekordne razine, dok se ulagači klade na poticaj u obliku daljnjih smanjenja kamatnih stopa u SAD-u i oporavak raspoloženja na kineskim financijskim tržištima, prenosi Bloomberg. Robe bilježe zapanjujuće dobitke od kraja 2025., jer se trgovci pozicioniraju za godinu u kojoj se očekuje da će Federalne rezerve dodatno sniziti troškove zaduživanja kako bi potaknule američki rast. To ide u prilog baznim metalima, dok plemeniti metali također profitiraju od obnovljenih napada Trumpove administracije na Fed te sve napetije geopolitičke situacije.

Srebro je u srijedu skočilo i do 5,3 posto te prvi put premašilo 90 dolara po unci, dok je zlato dosegnulo još jedan povijesni maksimum. Kositar se istaknuo među baznim metalima s rastom i do šest posto, dok je bakar dosegnuo rekordnu cijenu prije nego što je dio dobitaka izbrisan. Mnogi metali profitiraju od izgleda za jaču potražnju u prerađivačkoj industriji, uključujući sektore rasta poput umjetne inteligencije.

Takozvana 'trgovina devalvacije', u kojoj ulagači izbjegavaju državne obveznice i valute zbog zabrinutosti oko rastuće razine duga, također je poduprla rast cijena, osobito kod plemenitih metala. Relativno slab američki dolar čini robu denominiranu u dolarima jeftinijom za mnoge kupce. Zlato je prošle godine poraslo 65 posto, dok je srebro skočilo gotovo 150 posto, pri čemu su oba metala zabilježila najbolju godišnju izvedbu od 1979.

- Kada se zlato prvo pokrene, to obično signalizira pad povjerenja u fiat valute - rekao je Hao Hong, glavni investicijski direktor Lotus Asset Managementu i utjecajni kineski tržišni komentator koji podupire ulaganja u metale. - Sve se mjeri u odnosu na zlato, a tada većina imovine trenutačno izgleda jeftino, što je snažan vjetar u leđa robama, osobito metalima - rekao je Hong.

Špekulativna groznica u Kini dodatno je ubrzala rast cijena metala, pri čemu su se trgovci i fondovi s dubokim džepovima masovno okrenuli robama poput bakra, nikla i litija. Obujam trgovanja na Šangajskoj burzi terminskih ugovora porastao je od kraja prosinca, a ukupni otvoreni interes za šest baznih metala na toj burzi dosegnuo je rekord u srijedu.

Trgovinski nemiri

Bazni metali općenito su profitirali od očekivanja strože ponude ove godine, budući da se globalni rudnici i talionice teško nose s potražnjom. Tržište bakra prošle je godine doživjelo više velikih poremećaja, aluminij se suočio s ograničenjima u Kini, najvećem proizvođaču, dok je izvoz kositra smanjen iz Indonezije, drugog najvećeg dobavljača.

- Šira baza ulagača počinje prepoznavati strukturni trend kod nekih metala, kao i probleme na strani ponude - rekao je Alexandre Carrier, portfelj-menadžer u DNCA Invest Strategic Resource Funds.

Neki metal, a osobito srebro i bakar, dodatno su potaknuti izgledima za američke uvozne carine. Rast cijene bakra djelomično je potaknut nadolazećom odlukom Bijele kuće o uvoznim porezima kasnije ove godine, što je navelo trgovce da požure s isporukama metala u američke luke. Tržište također čeka ishod istrage prema, koja bi mogla dovesti do carina na plemenite metale poput srebra, platine i paladija. Taj 'carinski teret' spriječio je dio metala da napusti SAD i uđe u dominantno spot-tržište u Londonu, što je dovelo do pojave poznate kao backwardation, situacije u kojoj su kratkoročne spot cijene više od budućih cijena, što upućuje na nestašicu.

- Kao da smo trenutačno u stalnom stanju backwardationa kod ‘bijelih’ metala, osobito srebra - rekao je Andrew Matthews, globalni direktor distribucije plemenitih metala u UBS Grupi. Backwardation obično dovodi do viših cijena, a špekulanti kupuju u tom zamahu, rekao je, 'pa jedno stvara drugo'.

Ipak, postoje i glasovi opreza, osobito za industrijske metale. Citigroup i Goldman Sachs Grupa, očekuju pad cijene bakra kasnije ove godine, a potražnja u Kini slaba je od kraja 2025.

Potražnja za sigurnim utočištem dodatno je potaknuta hvatanjem venezuelskog predsjednika Madura od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, njegovim obnovljenim prijetnjama preuzimanjem Grenlanda te nasilnim prosvjedima u Iranu koji bi mogli dovesti do rušenja islamskog režima. Citi je povisio svoje tromjesečne prognoze za zlato i srebro na pet tisuća dolara po unci, odnosno 100 dolara po unci.

Unatoč podršci koju pruža trajna geopolitička nestabilnost, 'bilo bi zdravo' da cijene plemenitih metala prođu kroz određenu konsolidaciju prije sljedećeg uzlaznog vala, rekla je Joni Teves, strateginja za plemenite metale u UBS-u. Ipak, dodala je, da se 'u ovom trenutku teško je boriti se protiv zamaha'.