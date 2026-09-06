Kako je Filip Dragović s jednim zaposlenim izgradio biznis od 36 milijuna

BrunLanD nema vlastite farme, posluje preko kooperanata i trgovine stokom, a prihodi su mu u samo dvije godine porasli 165 posto

Zagrebačka kompanija BrunLanD u vlasništvu Filipa Dragovića, koja se bavi proizvodnjom žive stoke, trgovinom njome i prodajom mesa, zadnjih godina napravila je veliki iskorak. Od 2021. do kraja prošle godine povećala je prihode za 4,5 puta, a pritom je zanimljivo da ima samo jednog zaposlenika – vlasnika koji je ujedno i direktor.

Dragović nije odgovorio na naš upit. Doduše, kada smo ga telefonski kontaktirali, potvrdio je da ga je letimično pročitao, no s obzirom na to da je u tom trenutku bio u inozemstvu, rekao je da sumnja da će stići odgovoriti, iako je obećao da će pokušati. Očito nije uspio. Ali hajde, svakom poslovnom novinaru je barem utjeha kada su razlog tome velike poslovne obveze.

Šteta, jer kompanija mu je primjer dobrog poslovanja. Što je, tu je, morali smo potražiti pomoć od njegovih kolega, također poslovnih ljudi, od kojih nitko ne osporava da je Dragović uspio u tom poslu. Štoviše, izdigao se iznad većine koji su, kao i on, članovi Udruge Baby Beef.

– Čovjek dobro radi, nema se tu što osporavati. Uredan je u plaćanju, pouzdan, BrunLanD nema dugova u smislu probijanja rokova plaćanja – rekao je jedan.

No nešto nam nije bilo jasno. Ako je jedan zaposlen, tko onda uzgaja telad koju BrunLanD uvozi iz Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske i Rumunjske i poslije prodaje dio toga kao živu stoku, a dio kao prerađeno meso? Na internetskoj stranici kompanije navodi se da meso bikova i junica – juneće polovice i milanski rez – izvozi u Italiju, u Toscanu. Drugi sugovornik objašnjava da je Dragović razvio dva modela uzgoja teladi, za što mu ne trebaju radnici niti ima svoje farme.