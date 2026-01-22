Digitalni dizajn nas navodi na odluke koje nisu u našem interesu

Hrvatska znanstvenica Sonja Perković, dobitnica prestižne danske Tietgenove nagrade, o manipulaciji potrošača i lekcijama iz Danske

Hrvatski znanstvenici nisu rijetkost na inozemnim sveučilištima, ali ipak nije čest slučaj da netko od njih dobije prestižnu nacionalnu nagradu zemlje u koju su došli. U hrvatskim medijima stoga je odjeknula vijest da je ekonomistica Sonja Perković dobitnica prestižne danske Tietgenove nagrade, jedne od najuglednijih tamošnjih priznanja u području društvenih znanosti.

Perković je izvanredna profesorica na Sveučilištu u Aarhusu i gostujuća profesorica na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a nagrađena je za svoja istraživanja u domeni ponašanja potrošača. Za Lider je objasnila koji sve rizici za potrošače proizlaze iz suvremenoga digitalnog marketinga, ali i što hrvatski akademski sustav može naučiti od danskoga.

Što Tietgenova nagrada znači za vašu karijeru?

– Nagrada mi iznimno mnogo znači jer je riječ o jednom od najuglednijih priznanja u Danskoj u području društvenih znanosti. Dodjeljuje se već gotovo stotinu godina mladim znanstvenicima koji su doktorirali prije najviše pet godina. Njezina je posebnost u tome što se ne vrednuje samo znanstveno istraživanje već i suradnja s privatnim sektorom te aktivno predstavljanje znanstvenih postignuća široj javnosti. Nadam se da će mi to priznanje olakšati pristup financijskim sredstvima, omogućiti još snažniju suradnju s poslovnim sektorom te donijeti nove prilike za rad na temama koje su ključne za društvo.