Dionice Klarne u sedam mjeseci nakon IPO-a pale 65 posto

Švedski fintech svega sedam mjeseci nakon listanja na burzi trese veliki pad cijene dionice, ali i odlazak ključnih menadžera

Švedska fintech kompanija Klarna sedam mjeseci nakon izlaska na njujoršku burzu bilježi značajan pad cijene dionice. Nakon inicijalne cijene od 40 dolara u rujnu prošle godine, dionica je u trenutku pisanja ovog članka iznosila 14,26 dolara, što predstavlja pad od približno 65 posto.

Uz tržišne turbulencije, od početka godine kompaniju je napustilo i nekoliko ključnih članova menadžmenta. Među njima su Andrea Ferraz Estrada, koja je bila zadužena za odnose s investitorima i M&A, Andrew Pietro, zadužen za pravne poslove, glavni inženjer Yuri Gusev te Joao Tonon koji je vodio odjel za umjetnu inteligenciju. Uprava je ove odlaske okarakterizirala kao uobičajenu fluktuaciju zaposlenika.

Bila to normalna fluktuacija ili ne, očito je da financijski izazovi u kompaniji postoje, a to potvrđuje i činjenica da je prije svega dva tjedna iz Klarne najavljen prijenos rizika u iznosu od 1,7 milijardi dolara na konzorcij kojeg predvodi investicijska tvrtka Värde Partners. Šesta im je to takva transakcija, osmišljena da oslobodi kapital i omogući im kreditiranje u iznosu od 40 milijardi dolara. Naime, prijenos rizika specifičan je mehanizam kojim banka prenosi kreditni rizik definiranog portfelja kredita na vanjske investitore. Pritom osnovni krediti ostaju u knjigama banke, ali se rizik gubitka prebacuje na treće strane.

Kada je pravilno strukturirana, ovakva transakcija kvalificira banku za oslobađanje regulatornog kapitala, čime se smanjuje rizična imovina i oslobađa vlasnički kapital koji se može iskoristiti za novo kreditiranje. Za Klarnu, koja posjeduje švedsku bankarsku licencu i posluje kao regulirana banka, prijenos rizika omogućuje širenje kapitala na mnogo veći kreditni portfelj nego što bi njezina bilanca inače mogla podržati.

Glavni financijski direktor Klarne Niclas Neglén opisao je bankarsku licencu kao jednu od najvećih konkurentskih prednosti kompanije, a prijenos rizika kao sredstvo kojim tvrtka maksimizira svaku jedinicu kapitala. Također, Klarna je krajem ožujka najavila povlačenje kapitala od hedge fonda Elliot Investment Management, što će joj omogućiti daljnje širenje, posebno u SAD-u gdje posljednjih mjeseci usmjerava najveći kapital.

Rast prihoda, ali i korisnika

U četvrtom tromjesečju 2025. godine prihod u SAD-u porastao je za 58 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtka sada broji 29 milijuna američkih korisnika, a ukupno je u 2025. uprihodila 3,5 milijardi dolara, što je rast od 25 posto. Za taj rast ključna je bila implementacija umjetne inteligencije. Naime, zbog AI-ja Klarna je odlučila zamrznuti zapošljavanje i krenuti s otpuštanjem, pa se tvrtka smanjila s otprilike 7400 zaposlenika na oko tri tisuće. Smanjenje je postignuto uglavnom prirodnim odljevom i zamrzavanjem zapošljavanja, pri čemu su zaposlenici koji odlaze zamijenjeni AI sustavima.

Izvršni direktor Sebastian Siemiatkowski javno je izjavio da je korisnički asistent temeljen na OpenAI-u obavljao posao 700 agenata, te da su preostali zaposlenici dobili povišicu od 60 posto financiranu upravo tim uštedama. Međutim, tvrtka je naknadno počela obnavljati dijelove ljudske korisničke službe. Sve u svemu, Klarna sada posluje pod realnijim brojkama nakon pada hype-a oko BNPL segmenta (engl. buy now pay later) u kojem dominira. Iako su se prihodi nakon napuhanog IPO-a stabilizirali te baza korisnika i dalje raste, pad od 65 posto u odnosu na vrhunac nije obična tržišna korekcija, već presuda tržišta.

Ipak, čini se da sličnu sudbinu dijele i dionice drugih igrača na BNPL tržištu. Klarninom najvećem konkurentu, Affirm Holdingsu, cijena dionice pala je s rujanskih 92 dolara na 58 dolara u trenutku pisanja ovog članka, što predstavlja pad od oko 37 posto. Nasuprot tome, drugi najveći konkurent Afterpay, kojeg je u ljeto 2021. preuzeo Square Inc (današnji Block Inc), bilježi rast. Prema poslovnim rezultatima, Block je u četvrtom kvartalu 2025. godine u segmentu potrošačkog kreditiranja, gdje Afterpay igra ključnu ulogu, rastao čak 69 posto na godišnjoj razini.