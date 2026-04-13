Nesigurnost nakon propalih pregovora s Iranom ruši europske burze

Europski i azijski indeksi padaju, terminski indeksi Wall Streeta su u minusu, dok skok cijena nafte pojačava nervozu na tržištima

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica pale jer, nakon neuspješnih mirovnih pregovora između SAD-a i Irana, na tržištima ponovno vlada nesigurnost.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,7 posto, izgubivši dio prošlotjednih dobitaka.

Jutros je londonski FTSE indeks oslabio 0,43 posto, na 10.556 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,94 posto, na 23.580 bodova, a pariški CAC 0,88 posto, na 8.186 bodova.

Pad i na azijskim tržištima

I na azijskim su burzama cijene dionica pale.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u minusu oko 1 posto.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Hong Kongu, Japanu, Južnoj Koreji i Indiji pale između 0,4 i 1,1 posto.

U Šangaju su, pak, blago porasle.

Nakon primirja ponovno povratak straha

Nakon prošlotjednog snažnog skoka, zahvaljujući dogovoru o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana, jutros su cijene dionica ponovno pale.

Na tržištima, naime, opet vlada nesigurnost jer u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor između američkih i iranskih pregovarača o uvjetima za trajni mir.

„Uvjeti na tržištu su sada gotovo isti kao što su bili prije dogovora o primirju. Ključno je pitanje hoće li SAD obnoviti napade na Iran, što povećava rizik od napada na energetsku infrastrukturu u regiji. A posljedice toga osjećale bi se i dugo nakon završetka tog rata”, kaže Saul Kavonic, analitičar u tvrtki MST Marquee.

Terminski indeksi Wall Streeta u minusu

Zbog toga su u minusu i američki terminski indeksi Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq, oko 0,5 posto, pa se očekuje i pad Wall Streeta na početku današnjeg trgovanja.

Nafta skače iznad 100 dolara nakon najave blokade luka

Cijene su nafte, pak, u ponedjeljak snažno porasle jer je američko vojno zapovjedništvo najavilo blokadu iranskih luka, nakon propalih mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

To će dodatno narušiti ionako „mršav” promet kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz za naftu s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skočila 6,5 posto, na 101,40 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 7,1 posto, na 103,40 dolara.

Tako su cijene ponovno u uzlaznoj putanji, nakon što su prošloga tjedna potonule više od 12,5 posto.