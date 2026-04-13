Skok cijena nafte nakon najave blokade iranskih luka

Najava blokade iranskih luka od strane CENTCOM-a i neuspjeli pregovori podigli cijene nafte iznad 100 dolara i pritisnuli azijske burze

Cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle jer je američko vojno zapovjedništvo najavilo blokadu iranskih luka, nakon što su mirovni pregovori između SAD-a i Irana u subotu završeni bez rezultata.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skočila više od 7 posto, na 102,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 8,5 posto, na 104,90 dolara.

CENTCOM najavio blokadu iranskih luka

Snažan skok cijena uslijedio je nakon priopćenja Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) da će 13. travnja u 10 sati po istočnoameričkom vremenu započeti s blokadom cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih.

"Blokada će se provoditi nepristrano prema plovilima svih država koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze te prema obalnim područjima, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu. Snage CENTCOM-a neće ometati slobodu plovidbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac prema i iz neiranskih luka", navodi se u priopćenju CENTCOM-a.

U nedjelju je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio tu blokadu, nakon što u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor između američkih i iranskih pregovarača o okončanju rata.

Cijene nafte se vraćaju iznad 100 dolara

Tako su cijene nafte ponovno u uzlaznoj putanju nakon što su prošloga tjedna oštro pale, zahvaljujući dogovoru između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 12,7, a na američkom 13,4 posto.

Cijene su najviše pale u srijedu, po dvoznamenkastim stopama, odmah nakon vijesti o dogovoru o primirju.

No, dok kraja tjedna cijena su se zadržale na povišenim razinama, blizu 100 dolara, jer unatoč obećanju Teherana, Hormuški tjesnac nije bio otvoren za prolaz tankera, osim izuzetaka koje je Iran odobrio.

Azijske burze padaju, ulagači bježe iz rizične imovine

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica pale, dok su cijena nafte porasle jer su mirovni pregovori između SAD-a i Irana u subotu završeni bez rezultata, pa na tržištima ponovno vlada nesigurnost.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 1 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Japanu, Južnoj Koreji i Indiji pale između 0,2 i 1,7 posto.

„Uvjeti na tržištu su sada gotovo isti kao što su bili prije dogovora o primirju. Ključno je pitanje hoće li SAD obnoviti napade na Iran, što povećava rizik od napada na energetsku infrastrukturu u regiji. A posljedice toga osjećale bi se i dugo nakon završetka tog rata”, kaže Saul Kavonic, analitičar u tvrtki MST Marquee.

Dolar se oporavlja nakon prošlotjednog pada

A na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon prošlotjednog pada od 1,5 posto, jer zbog nesigurnosti na tržištima ulagači traže sigurnija utočišta za svoj kapital.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,02 boda, dok je u petak navečer iznosio 98,70 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao sa 159,30 na 159,70 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1685 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1720 dolara.