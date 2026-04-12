Trump najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca

Donald Trump poručuje da će najbolja mornarica na svijetu presretati brodove koji plaćaju pristojbe Iranu, za neuspjeh pregovora krivi Iran

Predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da će američka mornarica odmah početi blokirati Hormuški tjesnac i da će presresti svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio prolaz kroz tjesnac Iranu, a za neuspjeh pregovora s Teheranom okrivio je iranske nuklearne ambicije.

Trump je to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social nekoliko sati nakon što su mirovni pregovori između SAD-a i Irana završili bez dogovora.

Trump je rekao da je sastanak "prošao dobro, većina točaka je dogovorena", ali je dodao da se dvije strane nisu složile oko iranskog nuklearnog programa.

Najava blokade i presretanja brodova

"Odmah će američka mornarica, najbolja na svijetu, započeti proces BLOKADE svih brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz Hormuškog tjesnaca", rekao je Trump, koji se snažno protivi ideji da Iran naplaćuje brodovima za prolazak kroz tjesnac.

"Također sam naložio našoj mornarici da traži i presretne svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio Iranu. Nitko tko plati taj ilegalan namet neće imati siguran prolaz otvorenim morem", rekao je.

Optužbe na račun iranskih nuklearnih ambicija

U zasebnoj objavi na Truth Socialu dodao je da su izravni pregovori s Iranom u Islamabadu propali jer "Iran nije voljan odustati od svojih nuklearnih ambicija".