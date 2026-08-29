Tomašević zatražio 30 milijuna eura odštete iz Bandićevih afera

Pet godina poslije pravomoćno su završile tek neke od afera, dok najveći zahtjev od oko 20 milijuna eura još čeka epilog

Nova gradska uprava uime Grada Zagreba podnijela je imovinsko-pravne zahtjeve u svim postupcima vezanim uz bivšeg gradonačelnika Milana Bandića u kojima je, prema Uskokovim optužnicama Grad financijski oštećen.

Nakon što je to novinarki Jutarnjeg lista iz ureda zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića potvrđeno, sljedećeg dana objavljeno je da Tomašević traži odštetu od 227 milijuna kuna iz Bandićevih afera.

Optužnice potvrđene kad je Bandić bio živ

Riječ je bila o potvrđenim optužnicama, i iznosima za koje se teretilo suradnike pokojnog gradonačelnika Bandića vlasnike tvrtki koje su se tim navodno nezakonitim poslovima okoristile, te o pojedinim sudskim vještacima i odvjetnicima koji su u tome sudjelovali.

Optužnice u aferama poznatim kao Agram, Nadstrešnice, Krašograd, Suhi led i Pročistač potvrđene su još za Bandićeva života (prije 28. veljače 2021.). Bivša gradska uprava, logično, nije podnijela zahtjev za povrat novca, kojeg bi trebali u gradsku blagajnu vraćati upravo Bandić i njegovi suradnici.

Dug put od zahtjeva do naplate

Nakon Bandićeve smrti postupci protiv njega su obustavljeni, ali ne i protiv ostalih optuženih. No, od zahtjeva do eventualne naplate trebalo je čekati dovršetak pravne procedure i potvrdu u pravomoćnim sudskim presudama.

Pa, kakva je pet godina kasnije situacija s tih 227 milijuna kuna, odnosno današnjih 30 milijuna eura? Tijekom godina optužnice su dopunjavane, a procjene štete mijenjale su se kroz postupke.

Afera Agram

U aferi Agram Grad je 2021. potraživao 2,7 milijuna eura. Za zamjenu gradskog zemljišta i namještanje poslova zbrinjavanja otpada većina optuženih je oslobođena, među njima i vlasnik C.I.O.S.-a Petar Pripuz. Ostale su tek presude za nezakonita zapošljavanja i korištenju službenih automobila u privatne svrhe Miri Laci i Zdenku Antunoviću, od kojih je Grad potraživao 2384 eura.

Afera Nadstrešnice

U aferi Nadstrešnice zbog pogodovanja u postavljanju oko 600 autobusnih i tramvajskih nadstrešnica nepravomoćno su osuđeni Davor Jelavić i Vesna Lubin na 3,5 godine zatvora, poduzetnik Petko Gavrilović na 2,5, Antun Fabek na dvije te nadzorni inženjer Mladen Siketić na 1,5 godinu. Od njih je Grad potraživao gotovo 1,5 milijun eura, a dosuđena im je isplata 1,2 milijuna eura.

Afera Suhi led

U aferi Suhi led presuda je u studenome 2025. postala pravomoćna. Zvonimir Šostar osuđen je na pet i pol godina zatvora, Mirta Lončar na godinu dana bezuvjetnog zatvora, a Davor Ljubić na sedam godina. Pravomoćnom presudom utvrđeno je da je Grad Zagreb tim poslovima oštećen za 38,95 milijuna kuna, odnosno oko 5,17 milijuna eura. Gradu taj iznos nije izravno dosuđen u kaznenom postupku, nego je sa svojim imovinskopravnim zahtjevom upućen u parnicu, dok je osuđenicima oduzeta protupravno stečena imovinska korist.

Afera Pročistač

Afera Pročistač odnosila se na izvlačenje novca pri gradnji i upravljanju središnjim zagrebačkim pročistačem otpadnih voda. Presuda je postala pravomoćna 2024. godine. Bivši direktor ZOV-a Ante Pavić pravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora, Darko Turopoljac na pet, a Damir Vuljanko na tri godine. Postupak protiv Hannesa Schweitzera obustavljen je jer je preminuo prije pravomoćnosti presude. Gradu Zagrebu dosuđeno je 4,8 milijuna kuna, odnosno oko 637 tisuća eura.

Afera 'Krašograd'

Najveći dio financijskih potraživanja odnosio se na tzv. aferu Krašograd, koja zapravo i nije imala veze s Krašom. Naziv je dobila po jednoj od spornih lokacija u blizini Kraševog zemljišta, premda je predmet obuhvaćao više zamjena gradskog zemljišta i nekretnina tijekom 2007., a u igri je bila i jedna lokacija kraj Kraša. Međutim, slučaj u kojem Zagreb traži oko 20 milijuna eura, još nije dobio pravosudni epilog.

Pet godina nakon što je Grad zatražio povrat oko 30 milijuna eura, pravosudna bilanca i dalje je daleko od tog iznosa. U aferi Agram pravomoćno je ostalo tek oko 2.384 eura štete zbog korištenja službenih vozila, dok je u Pročistaču Gradu pravomoćno dosuđeno oko 637 tisuća eura.

U aferi Suhi led pravomoćno je utvrđeno da je Grad oštećen za dodatnih 5,17 milijuna eura, dok je u Nadstrešnicama nepravomoćno dosuđeno oko 1,18 milijuna eura.

Najveći pojedinačni zahtjev, oko 20 milijuna eura u Krašogradu, i dalje čeka pravosudni epilog.