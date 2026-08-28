Tvrtke i tržišta

Šveđani preuzeli varaždinski Marlex, direktorske smjene u Woltu

28. kolovoza 2026.
wolt dostava

wolt dostava

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Osnivač i najveći udjelničar MARLEXA Marijan Rauš povukao se s direktorske pozicije i preuzeo poziciju zamjenika predsjednika novoosnovanog NO-a.  Predsjednik NO-a je Antti Kauko Kalevi Vuonokari, a Carl Fredrik Mueller imenovan je članom NO-a. Novim direktorom imenovan je dugogodišnji menadžer MARLEXA Ilija Ponjavić. Rauš kontrolira 30 posto vlasništva, nakon što je većinski udjel nedavno preuzela švedska kompanija INWIDO AB.

Antonio Jurišan i Milla Emilia Laurio imenovani su direktorima tvrtke WOLT SERVICES ZAGREB umjesto Saije Annine Sampio i Marka Rubelja. Jurišan je postao country manager za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju, koji je u WOLTU od 2022., a Laurio je pravna stručnjakinja zaposlena u Woltovim kompanijama od 2018. Dostavni servis Wolt u Hrvatskoj je od 2018., a na ovom tržištu djeluje kroz dvije tvrtke. Druga je WOLT ZAGREB. Prošle su godine zbrojeno ostvarile prihode od 40,8 milijuna eura, što je rast od 51 posto.

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#Marlex#Wolt#Marijan Rauš#Promjene U Kompanijama
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