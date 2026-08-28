Kraj monopolu Havaşa: uskoro stiže konkurent na zagrebački aerodrom

Novi pružatelj zemaljskih usluga trebao bi početi raditi najkasnije početkom iduće godine, a ugovor će dobiti na sedam godina.

Nakon višegodišnjih najava Zagreb bi napokon trebao dobiti drugog pružatelja zemaljskih usluga. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo konačnu odluku planira donijeti 15. rujna, a prema neslužbenim informacijama za ulazak na najveći hrvatski aerodrom bori se šest kompanija.

Njihova imena zasad nisu poznata. Agencija nam nije željela potvrditi ni broj zaprimljenih ponuda ni identitet sudionika. Objašnjavaju da je postupak još u tijeku te da podatke o ponuditeljima u ovoj fazi ne objavljuju.

U ranijim analizama otvaranja hrvatskog tržišta među mogućim igračima spominjali su se veliki međunarodni handleri poput Swissporta, Aviapartnera, Menzies Aviationa, dnate, Goldair Handlinga, SAS Ground Handlinga i SkyPartnera.