Dva kupca za Uljanik: Turski gigant i tajanstveni luksemburški fond

Kuzey Star donosi poslove i dokove, a luksemburški fond pola milijuna eura više, presudit će jamstva za nastavak rada u Puli

Iako je devet potencijalnih ulagača otkupilo natječajnu dokumentaciju za kupnju 97,13 posto poslovnog udjela u pulskom brodogradilištu ULJANIK Brodogradnja 1856, na adresu Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) do roka za dostavu koji je istekao jučer u podne, stigle su svega dvije obvezujuće ponude.

U CERP-u ne otkrivaju previše, tek toliko koliko stane u prvu rečenicu, te napominju da se sve ostale informacije, do donošenja službene odluke tog nadležnog tijela, smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom.

Ponude iz različitih miljea

No, prema tekstu Orjane Antešić objavljenom u Novom listu, na stolu CERP-a dvije ponude s vrlo sličnim financijskim iznosima, ali iz korjenito različitih miljea: jedna stiže od operativnog industrijskog igrača iz Turske, a druga od novoosnovanog financijskog holdinga iz Luksemburga.

Prvu ponudu, tešku oko 14 milijuna eura, poslalo je tursko brodogradilište Kuzey Star Shipyard.

Riječ je o tvrtki u privatnom vlasništvu turskog poduzetnika Tuncaya İmrala, koji ujedno obnaša dužnost predsjednika Uprave. Sjedište im je u ključnom turskom pomorskom središtu Tuzla pored Istanbula, uz dodatne pogone u Yalovi.

Klasični industrijski investitor

Riječ je o etabliranom remontnom brodogradilištu opremljenom velikim plutajućim dokovima dužine do 293 metra, sposobnim za prihvat Suezmax i Panamax brodova. Godišnje odrađuju od 80 do 120 kompleksnih remonta i konverzija trgovačkih, LNG i specijalnih brodova, a imaju i vlastiti odjel za novogradnje.

Kuzey Star predstavlja klasičnog industrijskog investitora čijim bi ulaskom Pula dobila partnera s postojećim ugovorima, vlastitim logističkim lancem te dokazanim znanjem u segmentu remonta i gradnje specijaliziranih plovila.

Privatni financijski holding

Druga ponuda, financijski nešto izdašnija i teška 14,5 milijuna eura, stigla je od društva Mira Finance Capital Holding S.à.r.l. iz Luksemburga.

Riječ je o privatnom financijskom holdingu osnovanom u kolovozu prošle godine s minimalnim osnovačkim kapitalom, bez navedenih vlastitih operativnih prihoda, zaposlenika ili registrirane brodograditeljske djelatnosti.

Tvrtka je prijavljena na adresi masovnog pružatelja administrativnih usluga u Luksemburgu i gotovo se ništa, čak ni dubinskim pretraživanjem, o tom holdingu, njegovim osnivačima i financijerima ne može saznati.

Na potezu su sada Vlada i CERP.