Shein pred IPO-om vrijedi samo četvrtinu nekadašnje procjene

Shein bi na burzu mogao izaći s procjenom od 25 do 28 milijardi dolara, daleko manje od gotovo 100 milijardi iz 2022.

Kineski Shein bi uoči planiranog izlaska na burzu u Hong Kongu mogao biti procijenjen na svega 25 milijardi dolara, što je znatno manje od gotovo 100 milijardi dolara, na koliko je bio procijenjen 2022. godine.

Shein, osnovan u Kini 2012. godine, poznat je po haljinama od pet i trapericama od deset dolara koje prodaje kupcima u oko 160 zemalja. Kompanija bi s dugo iščekivanom prvom javnom ponudom dionica na burzi trebala izaći kasnije ovog tjedna, a zbog američkih carina prošle godine već se odgodio IPO, izvijestio je Reuters.

Dvije osobe upoznate sa situacijom rekle su da bi vrijednost tog on-line lanca brze mode u inicijalnoj ponudi dionica (IPO) na burzi u Hong Kongu mogla iznositi oko 25 milijardi dolara, dok je treći izvor rekao da kompanija cilja na vrijednost između 25 i 28 milijardi dolara, sudeći prema rasponu cijena navedenom u ponudi.

To je tek četvrtina vrijednosti od 98,2 milijarde dolara na koju je Shein bio procijenjen u travnju 2022. godine, prilikom privatne runde financiranja, u kojoj je tvrtka od privatnih investitora prikupila između jednu i dvije milijarde dolara svježeg kapitala. U tom trenutku, ta je procjena lansirala Shein među najvrjednije privatne kompanije na svijetu, nadmašivši tržišnu vrijednost modnih divova H&M-a i Zare zajedno.

Na smanjivanje procjene vrijednosti Sheina utjecalo je pooštravanje pravila na njegovim najvećim tržištima, gdje vlasti nastoje ograničiti poslovanje internetskih platformi koje prodaju jeftinu robu iz Kine, čime se kompaniji otežava daljnji rast.

Regulatorni pritisak i jačanje konkurencije

Shein u planiranom IPO-u u Hong Kongu namjerava ponuditi do osam posto ukupnog broja dionica, rekao je četvrti izvor izravno upoznat s planovima kompanije. Pri vrijednosti od 25 milijardi dolara, vrijednost ponude iznosila bi do dvije milijarde dolara.

Shein je u prvom tromjesečju 2026. zabilježio gubitak od 99 milijuna dolara, nakon usporavanja prodaje zbog odluke SAD-a da ukine izuzeće od uvoznih pristojbi za male pošiljke.

Neki ulagači koji su sudjelovali na prezentacijama uoči izlaska kompanije na burzu ili pregledali najnovije financijske izvještaje rekli su Reutersu da nisu uvjereni da Shein može ponovno ostvarivati stope rasta koje su mu u rundi prikupljanja kapitala 2022. godine donijele vrijednost od 98,2 milijarde dolara.