ECB upozorava na pad tehnoloških dionica i posljedice za Europu

Pad precijenjenih tehnoloških dionica u SAD-u mogao snažno pogoditi europska tržišta i financijsku stabilnost

Tržišna korekcija uzleta tehnoloških dionica u SAD-u vjerojatna je i mogla bi imati dalekosežne posljedice jer su fiskalne i monetarne mjere za ublažavanje mogućeg utjecaja na gospodarstvo ograničene, objavila je Europska središnja banka (ECB) na svom blogu u ponedjeljak, prenosi Reuters.

Investitori već neko vrijeme pojačano ulažu u dionice tehnoloških kompanija na temelju pretpostavki da će umjetna inteligencija iz korijena izmijeniti svjetsko gospodarstvo, podsjeća Reuters, što je tržišne vrijednosti najvećih tehnoloških kompanija sada dovelo daleko iznad povijesnog prosjeka.

- Ekonomska istraživanja o prošlim tehnološkim revolucijama ukazuju na zabrinjavajući zaključak: korekcija trenutačnih vrednovanja na tržištu dionica vjerojatna je - stoji u tekstu petero ekonomista ECB-a, koji ne odražava nužno stajališta te institucije.

Čak i ako tehnologija postigne ciljane rezultate i dobit kompanija poraste, cijene dionica mogle bi pasti jer je teško ispuniti pretjerano optimistične procjene tržišta o rastu dobiti tih tvrtki, navode ekonomisti ECB-a u blogu.

Pretjerani optimizam, oštriji pad

I psihološki trendovi upućuju na korekciju, ističu autori. Pretjeranim optimizmom investitori cijene podižu na razinu višu od realne, a kad optimizam izblijedi, cijene obično padnu i oštrije nego u racionalnom scenariju, objašnjavaju.

Kad je riječ o Europi, tržišna korekcija u SAD-u bila bi pitanje financijske stabilnosti, budući da europska kućanstva imaju izloženost vrijednu 440 milijardi eura dionicama takozvane 'velike sedmorke' - Alphabeta, Amazona, Applea, Meta Platformsa, Microsofta, Nvidije i Tesle. Otprilike jednaku izloženost tim dionicama imaju i mirovinski fondovi i osiguravateljske kuće.

- Teži scenariji nije sama korekcija tržišta, već korekcija koja nastupa istovremeno sa širom tržišnom nestabilnošću koju donositelji politika ne mogu lako umiriti: za razliku od 'dot-com' epizode, današnja početna točka ostavlja znatno manje prostora za smanjivanje kamatnih stopa ili primjenu fiskalne politike radi ublažavanje posljedica - stoji u blogu ECB-a.

Dok se procjena vrijednosti dionica na europskim burzama čini racionalnijom, kretanja europskih tržišta blisko su povezana s kretanjima na američkim burzama, stoga će i cijene domaćih dionica pasti, navode ekonomisti ECB-a, uz napomenu da točno vrijeme korekcije 'nije moguće znati unaprijed'.

- Takvi obrasci uzleta i kraha mogu se utvrditi tek naknadno - ističu autori.