Šibenska Iskra gradi novo vatrogasno plovilo vrijedno 2,24 milijuna

Plovilo će biti namijenjeno gašenju požara i intervencijama na otocima, u lukama i priobalju zadarske županije

Šibensko Iskra brodogradilište i Vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o projektiranju, izgradnji i isporuci novog vatrogasnog plovila namijenjenog djelovanju na području Zadarske županije, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 2,24 milijuna eura s PDV-om.

Projekt se provodi u sklopu programa 'Otporan arhipelag: Razvoj i unaprjeđenje otpornosti otočnog prostora Zadarske županije' financiranog sredstvima Europske unije, ugovor su potpisali predsjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša i predsjednik uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić, a plovilo će biti izgrađeno i isporučeno u roku od 12 mjeseci, istaknuto je u priopćenju.

Novo plovilo predstavlja daljnji razvoj provjerenog koncepta koji je Iskra uspješno implementirala kroz projekt SAR brodice, zadržavajući visoke standarde sigurnosti, pouzdanosti i operativne učinkovitosti koje zahtijevaju službe zaštite i spašavanja na moru. Projektiranje je opet povjereno hrvatskoj podružnici američkog Metal Sharka, s kojim je Iskra brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima, navodi se.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša je rekao da će plovilo biti namijenjeno gašenju požara na otocima, u lukama i priobalju te pružanju potpore vatrogasnim i žurnim službama tijekom izvanrednih situacija.

- Njegovom izgradnjom dodatno će se ojačati sposobnosti sustava civilne zaštite i vatrogastva na području jednog od najrazvedenijih hrvatskih arhipelaga - kazao je Šoša u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Predsjednik uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić rekao je kako ugovor potvrđuje povjerenje koje javne službe imaju u domaću brodogradnju i stručnost šibenskog brodogradilišta.

- Posebno smo ponosni što je upravo Iskra odabrana za realizaciju ovog projekta. Riječ je o plovilu razvijenom na temeljima uspješnog SAR projekta, već isporučenog Ministarstvu zdravstva i lučkim kapetanijama, ali dodatno prilagođenom specifičnim zahtjevima vatrogasnih intervencija na moru. Ovo je potvrda naših razvojnih i proizvodnih sposobnosti te još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih plovila - izjavio je Vuletić.

Iskra ističe kako će tijekom gradnje biti uključeni domaći partneri i stručnjaci, čime projekt dodatno pridonosi razvoju hrvatske pomorske industrije i očuvanju visokovrijednih radnih mjesta. Potpisivanjem ovog ugovora Iskra brodogradilište nastavlja graditi poziciju jednog od vodećih hrvatskih proizvođača specijaliziranih plovila za potrebe sigurnosti, spašavanja i zaštite na moru, poručili su iz šibenskog brodogradilišta.