Prosječna plaća 1511 eura, ali više od toga ima tek trećina zaposlenih

Distribucija neto plaća prema decilima pokazuje da je plaću do 1464 eura imalo je 60 posto zaposlenih, a do 1644 eura 70 posto

Rast plaća u Hrvatskoj i dalje ne slabi. Državni zavod za statistiku objavio je u petak podatke prema kojima je prosječna mjesečna neto plaća isplaćena iznosila za siječanj 1511 eura. Na godišnjoj razini to je nominalno više za 8,5, a realno za 4,9 posto, pokazuju podaci DZS.

U odnosu na mjesec ranije, prosječna neto plaća bila je nominalno viša za 1,1 posto, a realno za 0,8 posto. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za siječanj ove godine isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2352 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće, u iznosu od 986 eura.

Prosječna plaća između dva pokazatelja

Precizniju sliku o tome koliko se u Hrvatskoj zarađuje pruža podatak o medijalnoj neto plaći. Ona je za siječanj iznosila 1304 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na prosinac 2025. medijalna plaća je bila viša za 1,9 posto, dok je na godišnjoj razini viša za 8,7 posto.

Međutim, distribucija neto plaća prema decililma pokazuje da je prosječna plaća za većinu zaposlenih nedohvatljiva. Naime, deset posto zaposlenih imalo je plaću do 859 eura, dvadeset posto do 950, a 30 posto do 1048 eura. Do 1169 eura iznosila je siječanjska plaća za 40 posto zaposlenih, a potom slijedi medijalna plaća od 1304 eura. Plaću do 1464 eura imalo je 60 posto zaposlenih, a do 1644 eura 70 posto. To znači da je prosječna plaća između ta dva pokazatelja. Drugim riječima, oko dvije trećine zaposlenih imalo plaću manju od prosječne.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2026. iznosila je 2114 eura, što je u odnosu na prosinac 2025. nominalno više za 1,3 posto, a realno za jedan posto. Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 9,8 posto, a realno za 6,2 posto.

U gornjem dijelu ljestvice

Najnovija statistika pokazuje kako rast plaća u Hrvatskoj i dalje ne slabi, čak i u europskim okvirima. Podsjetimo, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije objavio je nedavno analizu koja pokazuje da se Hrvatska, u usporedbi sa zemljama u okruženju, i dalje nalazi u gornjem dijelu ljestvice prema visini prosječne bruto plaće.

Najvišu prosječnu bruto plaća u 2025. godini ponovo bilježi Slovenija, a ista je iznosila u prosjeku 2536 eura. Slijede Poljska (2098 eura) i Hrvatska koja je premašila Češku još u prvom tromjesečju 2025. Niže prosječne bruto plaće od navedenih zemalja zabilježile su Češka (1994 eura), Rumunjska (1832 eura), Mađarska (1774 eura), Slovačka (1620 eura) i Bugarska (1309 eura).