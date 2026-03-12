EIB u 2025. - 547 milijuna eura za hrvatske MSP-ove i zelene projekte

Ministar Tomislav Ćorić izjavio je da iznos koji je EIB odobrio 2025. naglašava snagu partnerstva i opipljiv učinak na gospodarstvo

Grupa Europske investicijske banke (EIB) lani je Hrvatskoj odobrila 547 milijuna eura, a ulaganja su bila okrenuta tehnološkom rastu tvrtki, zelenim i digitalnim projektima te obnovi gradskih područja, priopćila je u četvrtak ta financijska institucija EU-a u izravnom vlasništvu država članica.

Kako navodi, više od polovine iznosa odobrenog u 2025. godini izdvojeno je za mala i srednja poduzeća (MSP), srednje kapitalizirane tvrtke te javne subjekte radi provedbe zelenih i digitalnih projekata.

Pritom lanjska izdvajanja uključuju 325 milijuna eura koliko je odobrio EIB te 211 milijuna eura koliko je pristiglo od Europskog investicijskog fonda (EIF), kojemu je težište upravo na MSP-ovima.

Povrh toga, priopćeno je, EIB je lani prema Hrvatskoj usmjerio i 11 milijuna eura iz Mehanizma Europske unije za oporavak i otpornost (RRF) – EU-ove inicijative za poticanje gospodarstva pokrenute za vrijeme pandemije bolesti covid-19.

Kao najvažnije lanjske transakcije u Hrvatskoj iz EIB-a izdvajaju zajam od 22 milijuna eura za razvojne projekte u Splitu, što uključuje socijalnu infrastrukturu i uređenje plaže Žnjan, zatim zajmove EIB-a u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), od 150 milijuna eura, te Privredne banke Zagreb, od 50 milijuna eura, kao i jamstvo od 100 milijuna eura odobreno u korist Erste & Steiermärkische banke, a s ciljem jačanja konkurentnosti i smanjivanja ugljičnog otiska MSP-ova, srednje kapitaliziranih poduzeća i javnih subjekata.

EIF ima ključnu ulogu u osiguravanju rizičnog kapitala u Hrvatskoj

Pribroje li se najnoviji godišnji rezultati, Grupa EIB-a u posljednjih je pet godina u Hrvatsku uložila ukupno 3,2 milijarde eura, istaknuto je.

“Ključna uloga EIF-a u osiguravanju rizičnog kapitala za hrvatske MSP-ove”

Kada je riječ o lanjskim aktivnostima EIF-a u Hrvatskoj, navodi se da je fond financijskim posrednicima odobravao jamstva te ulagao u fondove rizičnog kapitala i fondove za rast. Težište mu je bilo na inovacijama, infrastrukturi, prijenosu tehnologije i društvenom učinku.

Primjerice, EIF je lani učvrstio svoju ulogu jednog od vodećih financijera inovativnih MSP-ova i start-up tvrtki tako što je nastupio kao “sidrišni” ulagač u NVision Ventures, hrvatski fond rizičnog kapitala. NVision Ventures, napomenuto je, dio je Hrvatske inicijative za Venture Capital 2 (CVCi2), programa zamišljenog radi jačanja hrvatskog inovacijskog i poduzetničkog ekosustava, te predstavlja treći fond odabran u okviru te inicijative, što je na domaćem tržištu pridonijelo širenju ponude sredstava za poduzeća u ranom stadiju razvoja i u fazi ekspanzije.

EIF je podržao i sudjelovanje Hrvatske u inovacijskom fondu Inicijative triju mora. Hrvatska u toj regionalnoj inicijativi sudjeluje posredstvom HBOR-a, što domaćim MSP-ovima i srednje kapitaliziranim poduzećima već donosi korist jer im otvara pristup sredstvima iz Fonda PCP SEE II, koji također podupire EIF.

U priopćenju se navodi da je EIF preko svojih dugogodišnjih hrvatskih posrednika odobrio i sredstva u ukupnom iznosu većem od 138 milijuna eura kako bi proširio izvore financiranja MSP-ova i srednje kapitaliziranih poduzeća koja provode projekte u području inovacija, zelene tranzicije i energetske modernizacije. Ta sredstva obuhvaćaju 85 milijuna eura koliko je odobreno Zagrebačkoj banci, 33,4 milijuna eura koliko je dobila Erste banka te 20 milijuna eura odobrenih u korist Hrvatske poštanske banke.

Također, EIF je hrvatska poduzeća podržao i posredstvom Fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Invera II, koji tvrtkama osigurava vlasničko financiranje radi pomoći u rastu, konsolidaciji i širenju na međunarodnoj razini.

“Zajednički gledano, ta ulaganja naglašavaju ključnu ulogu EIF-a u osiguravanju rizičnog kapitala za hrvatske MSP-ove te u potpori rastu domaćeg privatnog sektora”, istaknuto je.

Ćorić: Snaga partnerstva Hrvatske i EIB-a

U priopćenju se prenose i izjave potpredsjednice EIB-a Terese Czerwińske i potpredsjednika hrvatske Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića.

“Hrvatska je sjajan primjer načina na koji tijesna suradnja Grupe EIB-a te javnog i privatnog sektora može dovesti do pretvaranja europskih prioriteta u konkretne koristi na lokalnoj razini. Od Dalmacije pa sve do Slavonije nastavljamo jačati svoju ulogu partnera na kojeg se Hrvatska može osloniti pri stvaranju boljih prilika za svoje građane i poduzeća”, rekla je Czerwińska.

“Europska investicijska banka jedan je od najvažnijih financijskih partnera Hrvatske u promicanju zelenih, digitalnih i razvojnih projekata. Iznos od 547 milijuna eura koliko je Grupa EIB-a odobrila tijekom 2025. naglašava snagu našeg partnerstva i njegov opipljiv učinak na hrvatsko gospodarstvo. Ta ulaganja podupiru rast poduzeća, inovacije i zelenu tranziciju te pridonose tome da se građanima na raspolaganje stave suvremena infrastruktura i bolje usluge”, izjavio je Ćorić.