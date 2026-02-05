Igre prijestolja u Bruxellesu: tko će spasiti Ursulu i po koju cijenu?

Četiri pokušaja rušenja, hitni sastanci EPP-a u Zagrebu i Ljubljani i borba za proračun otkrivaju koliko je vlast u EU postala krhka

Četiri pokušaja rušenja Ursule von der Leyen u prvoj godini drugog mandata pokrenula su izvanrednu mobilizaciju unutar Europske pučke stranke (EPP), političkoj obitelji čiji je član i HDZ. Zato su se vodeći ljudi zasad još uvijek najbrojnije stranke u Europskom parlamentu u samo tjedan dana okupili dvaput, prvo u Zagrebu, zatim u Ljubljani, pokušavajući konsolidirati redove prije nego što politička kriza u Bruxellesu preraste u gubitak kontrole nad Komisijom, proračunom i ključnim politikama za industriju i građane. A čini se da je to itekako moguće.

Gašenje požara

Nisu ta dva hitna sastanka EPP, kojem smo svjedočili iz prvog reda, jedine mjere kojima sama stranka, pokušava ugasiti požar. Europski mediji puni su informacija o zatvorenim večerama na kojima nervozni eurozastupnici EPP-a pokušava spriječiti scenarij koji svi glasno poriču, ali ga, čini se, tiho pripremaju: što ako von der Leyen više ne izdrži pritisak?

