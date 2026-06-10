Čak 81 posto Hrvata platilo bi više za proizvod boljeg dizajna

Dizajn proizvoda ima presudnu ulogu u odlukama potrošača o kupnji diljem Europske unije, pokazuju novi nalazi Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Novo istraživanje pokazuje da je gotovo tri četvrtine europskih potrošača spremno platiti više za proizvode boljeg dizajna, dok se istodobno europski kreatori i poduzeća suočavaju s rastućim rizicima od krivotvorenja i neovlaštenog kopiranja.

Rezultati istraživanja provedenog na razini EU-a pokazuju da 72 posto europskih potrošača smatra dizajn proizvoda važnim pri donošenju odluke o kupnji. Oko trećine ispitanika, njih 31 posto, navodi da im je dizajn vrlo važan ili iznimno važan pri kupnji proizvoda. Nadalje, polovica potrošača u EU-u cijeni dobar dizajn, a gotovo tri četvrtine, odnosno 73 posto, spremno je platiti više za proizvod boljeg dizajna.

U Hrvatskoj se dizajn vrednuje još više nego u europskom prosjeku. Čak 81 posto potrošača spremno je platiti više za bolje dizajnirane proizvode.

Dizajn je posebno važan mlađim potrošačima. Čak 80 posto osoba u dobi od 18 do 24 godine navodi da je dizajn važan čimbenik kada odlučuju o tome što kupiti. Mladi su također skloniji platiti višu cijenu za bolje dizajnirane proizvode i češće povezuju dizajn s pozitivnim emocijama.

Promatrano po sektorima, podaci pokazuju da dizajn ima posebno snažan utjecaj u industriji namještaja i mode. Čak 76 posto potrošača u EU-u smatra dizajn vrlo važnim pri kupnji namještaja, a 66 posto pri kupnji odjeće i modnih dodataka.

Iako kvaliteta i cijena i dalje ostaju najvažniji čimbenici pri kupnji, dizajn ima važnu ulogu u oblikovanju potrošačkih preferencija, osobito među mlađim generacijama. No upravo zbog vrijednosti koju nosi, dizajn je posebno izložen krivotvorenju i neovlaštenom kopiranju, koji su i dalje rašireni u ključnim sektorima kao što su moda, namještaj, elektronika i druga potrošačka roba.

- Europski dizajn jedna je od naših najvećih konkurentskih prednosti. Oblikuje proizvode kojima vjerujemo, koje cijenimo i u kojima svakodnevno uživamo, istovremeno pomažući poduzećima da se istaknu na globalnom tržištu. Istraživanja potvrđuju da potrošači, osobito mlađe generacije, prepoznaju vrijednost dobrog dizajna. Zaštita dizajna kreatorima pruža povjerenje u inovacije, a poduzećima daje prednost u tržišnom natjecanju, potičući rast i konkurentnost na kojima se temelji europsko gospodarstvo - izjavio je João Negrão, izvršni direktor EUIPO-a.

Krivotvorenje kao prijetnja europskom dizajnu

Krivotvoreni proizvodi koji oponašaju izgled originalnih proizvoda postali su široko rasprostranjeni, čemu su pridonijeli razvoj e-trgovine i utjecaj društvenih mreža. Oko 13 posto Europljana navodi da je namjerno kupilo krivotvorene proizvode, dok taj udio među mlađim potrošačima u dobi od 15 do 24 godine raste na 26 posto.

Prema podacima EUIPO-a, modna industrija i industrija odjeće zbog krivotvorenja godišnje bilježe procijenjene gubitke od 12 milijardi eura. Krivotvorene torbice, nakit i satovi originalnim proizvođačima u EU-u svake godine uzrokuju oko 2,7 milijardi eura izgubljene prodaje.

U Hrvatskoj krivotvorenje uzrokuje godišnje gubitke od 108 milijuna eura u sektoru odjeće te dodatnih 31 milijun eura u sektorima ručnih torbi, nakita i satova. Time ukupni godišnji gubici u tim sektorima dosežu 139 milijuna eura.

Mala i srednja poduzeća posebno su ranjiva na ovu vrstu povrede prava jer se često oslanjaju na manji broj prepoznatljivih dizajna proizvoda, a istodobno imaju ograničene kapacitete za nadzor i provedbu svojih prava na dizajn.

Osim ekonomskog utjecaja, krivotvoreni proizvodi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ali i za okoliš, budući da često nisu usklađeni sa sigurnosnim i kvalitativnim standardima. Istraživanja također pokazuju da je trgovina krivotvorenom robom povezana s mrežama organiziranog kriminala, a u nekim slučajevima i s iskorištavanjem radne snage.

Dizajn kao strateška poslovna imovina

Industrije vođene dizajnom predstavljaju značajan udio gospodarske aktivnosti i zaposlenosti u Europskoj uniji. Zapošljavaju oko 28 milijuna ljudi, što čini približno 13 posto svih radnih mjesta u EU-u, te stvaraju više od 16 posto bruto domaćeg proizvoda Unije.

Istraživanja EUIPO-a pokazuju da mala poduzeća koja registriraju svoje dizajne ostvaruju gotovo 30 posto više prihoda po zaposleniku i isplaćuju gotovo 25 posto veće plaće od poduzeća bez registriranih prava intelektualnog vlasništva. Unatoč tim prednostima, samo oko jedan posto malih i srednjih poduzeća u EU-u ima registrirana prava na dizajn.

Kako bi potaknuo zaštitu dizajna i provedbu prava intelektualnog vlasništva, EUIPO aktivno surađuje s poduzećima, osobito malim i srednjim. To uključuje programe financijske potpore poput Fonda za MSP-ove, savjetodavne usluge, među kojima je i IP Scan, te alate za provedbu prava poput Portala za provedbu prava intelektualnog vlasništva.

EUIPO također blisko surađuje s organizacijama poput Europola i Frontexa te s tijelima kaznenog progona država članica u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva diljem EU-a, uključujući velike koordinirane akcije usmjerene na krivotvorene proizvode.

Važnost dizajna dodatno se promiče kroz natjecanje DesignEuropa Awards, kojim EUIPO odaje priznanje izvanrednim dizajnima i njihovim autorima, od etabliranih lidera do novih inovatora. Nagrade 2026. godine obilježavaju desetu obljetnicu te ističu bogatu europsku dizajnersku baštinu i njezin doprinos kulturi, kreativnosti i svakodnevnom životu.

Nedavnom zakonodavnom reformom modernizirano je pravo Europske unije o dizajnu, pojednostavnjeni su postupci i smanjeni troškovi, a zaštita dizajna postala je dostupnija, uključujući nove mogućnosti za predstavljanje inovativnih i animiranih dizajna.

Registracija dizajna EU-a poduzećima omogućuje brzu i troškovno učinkovitu zaštitu na cijelom tržištu EU-a putem jedne internetske prijave podnesene EUIPO-u. Pristojba za prijavu počinje od 350 eura, a registrirani dizajni vrijede u svih 27 država članica EU-a te se mogu obnavljati svakih pet godina, najdulje do 25 godina, stoji u priopćenju.