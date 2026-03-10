EP potvrdio imenovanje Vujčića za potpredsjednika ESB-a

Na tajnom glasanju na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu 460 zastupnika glasalo je 'za', a 68 'protiv'

Europski parlament u utorak je velikom većinom potvrdio Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke (ESB).

Na tajnom glasanju na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu 460 zastupnika glasalo je 'za', a 68 'protiv' imenovanja guvernera Hrvatske narodne banke u ESB. Ono će biti konačno potvrđeno na samitu čelnika EU-a, 19. i 20. ožujka.

ESB, institucija sa sjedištem u Frankfurtu na čijem je čelu Christine Lagarde, središnja je banka 20 država članica europodručja, a njezina je primarna zadaća održavanje stabilnosti cijena i upravljanje monetarnom politikom.

Njezin izvršni odbor čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće.

Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina. Vujčić bi trebao preuzeti mandat 1. lipnja.