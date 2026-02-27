Komisija pokrenula privremenu primjenu Mercosura
Nakon što je Trump uveo nove carine na sav uvoz u SAD, Bruxelles je krenuo u privremenu primjenu trgovinskog sporazuma sa Latinskom Amerikom
Strategijski korak
Sporazum EU-a i Mercosura rezultat je 25 godina pregovora, a cilj mu je uspostava jedne od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu, s više od 700 milijuna ljudi i oko četvrtinom globalnog BDP-a. Dogovor predviđa znatno smanjenje carina, uključujući ukidanje oko četiri milijarde eura carina na izvoz iz EU-a, što bi trebalo potaknuti trgovinu između dviju regija.
Von der Leyen je danas istaknula da je dostignuta ključna pretpostavka za privremenu primjenu, ratifikacija sporazuma od strane Urugvaja i Argentine, te da EU ne može čekati završetak pravnog postupka koji može potrajati godinama. Odluka se, tvrdi, temelji na mandatu koji su Komisiji dali Vijeće i pregovarači ranije ove godine.
Europski parlament je tijesnom odlukom zatražio od Europskog suda pravde da ocijeni usklađenost sporazuma s ugovorima EU-a, što u praksi odgađa punu parlamentarnu ratifikaciju dok sud ne donese mišljenje. Taj bi proces mogao potrajati dulje od godine dana. Protivnici sporazuma, predvođeni poljoprivrednim lobiima u Francuskoj i nekim drugim državama članicama, upozoravaju da bi uvođenje jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Mercosura moglo nanijeti štetu europskim poljoprivrednicima i sniziti standarde proizvodnje.
S druge strane, zagovornici, uključujući industrijski snažne i izvozno orijentirane države poput Njemačke i Španjolske, smatraju da je sporazum strateški nužan za EU u kontekstu globalnih trgovinskih napetosti, osobito u odnosima sa Sjedinjenim Državama i Kinom.
Nakon što je prošlog tjedna Donald Trump uveo nove carine za sav uvoz u SAD, nakon što je Vrhovni sud odbacio prethodne carine, europski think tankovi su Bruxellesu i poručili da se okrene drugim tržištima i da što prije ratificiraju trgovinske sporazume.
Posljedice za Hrvatsku i EU
Za Hrvatsku, kao članicu EU-a, sporazum otvara pristup tržištima Latinske Amerike za industrijske i poljoprivredne proizvode, ali istodobno donosi i izazove za domaću poljoprivredu, koja bi se mogla suočiti s konkurencijom proizvođača s nižim troškovima. Odluka Bruxellesa pokazuje da Europska unija želi preuzeti aktivniju ulogu u globalnoj trgovini i smanjiti ovisnost o tradicionalnim partnerima, unatoč političkim prijeporima i otvorenim pravnim pitanjima.