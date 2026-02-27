Komisija pokrenula privremenu primjenu Mercosura

Nakon što je Trump uveo nove carine na sav uvoz u SAD, Bruxelles je krenuo u privremenu primjenu trgovinskog sporazuma sa Latinskom Amerikom

Europska komisija danas je objavila da će provesti privremenu primjenu slobodnog trgovinskog sporazuma između Europske unije i Mercosura, bloka južnoameričkih država Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, unatoč tome što sporazum još čeka pravno mišljenje Europskog suda pravde (CJEU) i formalnu suglasnost Europskog parlamenta. Ovu odluku potvrdila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen

Strategijski korak

Sporazum EU-a i Mercosura rezultat je 25 godina pregovora, a cilj mu je uspostava jedne od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu, s više od 700 milijuna ljudi i oko četvrtinom globalnog BDP-a. Dogovor predviđa znatno smanjenje carina, uključujući ukidanje oko četiri milijarde eura carina na izvoz iz EU-a, što bi trebalo potaknuti trgovinu između dviju regija.

Von der Leyen je danas istaknula da je dostignuta ključna pretpostavka za privremenu primjenu, ratifikacija sporazuma od strane Urugvaja i Argentine, te da EU ne može čekati završetak pravnog postupka koji može potrajati godinama. Odluka se, tvrdi, temelji na mandatu koji su Komisiji dali Vijeće i pregovarači ranije ove godine.

Europski parlament je tijesnom odlukom zatražio od Europskog suda pravde da ocijeni usklađenost sporazuma s ugovorima EU-a, što u praksi odgađa punu parlamentarnu ratifikaciju dok sud ne donese mišljenje. Taj bi proces mogao potrajati dulje od godine dana. Protivnici sporazuma, predvođeni poljoprivrednim lobiima u Francuskoj i nekim drugim državama članicama, upozoravaju da bi uvođenje jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Mercosura moglo nanijeti štetu europskim poljoprivrednicima i sniziti standarde proizvodnje.

S druge strane, zagovornici, uključujući industrijski snažne i izvozno orijentirane države poput Njemačke i Španjolske, smatraju da je sporazum strateški nužan za EU u kontekstu globalnih trgovinskih napetosti, osobito u odnosima sa Sjedinjenim Državama i Kinom.

Nakon što je prošlog tjedna Donald Trump uveo nove carine za sav uvoz u SAD, nakon što je Vrhovni sud odbacio prethodne carine, europski think tankovi su Bruxellesu i poručili da se okrene drugim tržištima i da što prije ratificiraju trgovinske sporazume.

Posljedice za Hrvatsku i EU