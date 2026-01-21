Do prvog pucnja iz 'trgovinske bazuke' treba i do godine dana

Istodobno, nove američke carine već ove godine mogu smanjiti BDP najvećih europskih gospodarstava do 0,3 postotna boda

Aduti su u rukama, samo ih se igrač ne usudi sve odigrati – tako bi se kartaškim rječnikom mogao opisati mogući europski odgovor na novu američku prijetnju carinama. Razbješnjen što se sedam europskih članica NATO-a sa simboličnim brojem vojnika pridružilo danskoj vojnoj vježbi na Grenlandu, američki predsjednik Donald Trump odmah se prihvatio svoga već slavnoga alata pritiska. Najavio je od 1. veljače carine od dodatnih 10 posto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenoga Kraljevstva, Nizozemske i Finske.