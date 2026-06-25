EU konačno ratificirao carinski sporazum sa SAD-om

Budući da je EU trebalo dugo za ratifikaciju, Trump je zaprijetio dodatnim carinama ako dogovor ne bude ratificiran do 4. srpnja

Vijeće Europske unije u četvrtak je formalno usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuje carinski sporazum sa Sjedinjenim Državama iz kolovoza prošle godine.

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su prošle godine dogovor po kojem će se američke carine na europsku robu ograničiti na 15 posto, a europska strana se obvezala da će ukinuti carne na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode.

Budući da je Europskoj uniji trebalo dugo da izglasa zakone koji omogućuju provedbu dogovora, Trump je zaprijetio da će joj uvesti dodatne carine ako dogovor ne bude ratificiran do 4. srpnja.

Usvojene uredbe sadrže zaštitne mehanizme koji omogućavaju EU-u da suspendira carinske povlastice za SAD u slučaju da Washington ne poštuje svoje obveze. Zaštitne mjere također uključuju mogućnost da Komisija brzo djeluje u slučajevima značajnog porasta uvoza koji uzrokuje ili prijeti da će uzrokovati ozbiljnu štetu subjektima iz EU-a.

Sada će dvije uredbe biti objavljene u Službenom listu EU-a, a stupit će na snagu dan nakon njihove objave.

Europski parlament je izglasao dvije uredbe prošli tjedan na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.