Kraj slobodnog tržišta: EU zbog Kine preuzima kontrolu sirovina

Osniva se Europska korporacija za kritične sirovine, a cilj je smanjiti ovisnost o Kini zajedničkom nabavom i stvaranjem zaliha

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je osnivanje Europske korporacije za kritične sirovine. Bruxelles, prema riječima predsjednice Komisije, priprema novi sustav zajedničke nabave i strateških zaliha kritičnih sirovina.

Ovisnost je preskupa

Europa za neke od materijala bez kojih nema baterija, čipova, električnih motora ni obrambene industrije gotovo potpuno ovisi o Kini, pa više ne želi čekati da sljedeća geopolitička kriza pokaže koliko je ta ovisnost skupa.

I dosad smo stvarali zalihe, samo su se one uglavnom odnosile na energente, naftu i plin, a sada ćemo stvarati rezerve metala i minerala.

Ovaj potez ne samo da je novost nego predstavlja i dramatičan zaokret u ekonomskoj paradigmi Europske unije. Umjesto isključivog oslanjanja na slobodno tržište, EU se okreće elementima državnog kapitalizma kako bi osigurala preživljavanje svoje industrije i to zbog Kine.