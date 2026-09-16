Biznis i politika

Kraj slobodnog tržišta: EU zbog Kine preuzima kontrolu sirovina

16. rujna 2026.
Industry open pit mine for extraction of gold, copper and iron using big yellow truck industrial machines.

Industry open pit mine for extraction of gold, copper and iron using big yellow truck industrial machines.

foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Osniva se Europska korporacija za kritične sirovine, a cilj je smanjiti ovisnost o Kini zajedničkom nabavom i stvaranjem zaliha

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je osnivanje Europske korporacije za kritične sirovine. Bruxelles, prema riječima predsjednice Komisije, priprema novi sustav zajedničke nabave i strateških zaliha kritičnih sirovina.

Ovisnost je preskupa

Europa za neke od materijala bez kojih nema baterija, čipova, električnih motora ni obrambene industrije gotovo potpuno ovisi o Kini, pa više ne želi čekati da sljedeća geopolitička kriza pokaže koliko je ta ovisnost skupa.

I dosad smo stvarali zalihe, samo su se one uglavnom odnosile na energente, naftu i plin, a sada ćemo stvarati rezerve metala i minerala.

Ovaj potez ne samo da je novost nego predstavlja i dramatičan zaokret u ekonomskoj paradigmi Europske unije. Umjesto isključivog oslanjanja na slobodno tržište, EU se okreće elementima državnog kapitalizma kako bi osigurala preživljavanje svoje industrije i to zbog Kine.

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#Ursula Von Der Leyen#Europska Komisija#Kritične Sirovine#Eu Strateške Zalihe#Državna Intervencija#Kina
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