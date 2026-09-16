Koka predstavila novu valionicu vrijednu 20 milijuna eura

Koka je jedini proizvođač pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitim matičnim farmama. Proizvodni sustav počinje još od roditeljskih jata

Varaždinska Koka predstavila je danas novu valionicu pokraj Varaždina, opremljenu najmodernijom tehnologijom čiji automatizirani sustav za sortiranje i slaganje obrađuje 30 tisuća jaja na sat, a godišnji je kapacitet 45 milijuna jednodnevnih pilića. Investicija je vrijedna 20 milijuna eura i u cijelosti ju je financirala kompanija, bez EU fondova.

Predsjednik Uprave Koke Stjepan Sabljak rekao je valionica opremljena najnovijom generacijom automatiziranih i digitalno povezanih sustava – SmartSense tehnologijom, jednom od prvih takvih rješenja u svijetu, te SmartControl za centralizirani nadzor i upravljanje procesima. No naglasio je da značaj nije samo u novoj tehnologiji i povećanju proizvodnih kapaciteta, nego i u jačanju domaće proizvodnje hrane, samodostatnosti i konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije.

- Koka je jedini proizvođač pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitim matičnim farmama, što znači da naš proizvodni sustav počinje još prije valionice – od roditeljskih jata koja osiguravaju jaja za nastavak integriranog proizvodnog procesa. Povezanost svih ključnih faza, od vlastite stočne hrane, certificiranog uzgoja bez upotrebe antibiotika do industrije mesa i proizvoda na polici, temelj je kvalitete Cekin piletine i njezine vodeće pozicije na hrvatskom tržištu. U godini u kojoj Koka obilježava 65 godina poslovanja, ova investicija snažan je dokaz kontinuiteta razvoja kompanije, a priznanje Zlatna bilanca 2026. dodatna potvrda stabilnog rasta i jasne vizije daljnjeg razvoja – rekao je Sabljak.

{---------- PAGE STOPPER ----------}

Kokina valionica opremljena je tehnologijom SmartControl za centralizirani nadzor i upravljanje procesima

Stroge biosigurnosne mjere

Član Uprave za proizvodnju Roman Merkaš dodao je da je nova valionica jedna od ključnih karika Kokine integrirane peradarske proizvodnje kojom se postiže visoka razina preciznosti, ujednačenosti i kontrole u jednoj od najvažnijih faza proizvodnje.

- Posebno je važno što u valionicu dolaze jaja iz vlastitog sustava roditeljskih farmi. Takva povezanost svih ključnih faza omogućuje nam da kvalitetu Cekin piletine gradimo i nadziremo već od najranijih faza proizvodnog procesa, čime osiguravamo potpunu sljedivost sve do finalnog proizvoda na polici – naglasio je Merkaš.

Valionica je opremljena najnovijom generacijom automatiziranih i digitalno povezanih sustava – SmartSense tehnologijom

Nova valionica prostire se na više od sedam tisuća četvornih metara, od čega je više od pet tisuća namijenjeno proizvodnom dijelu. Domaćini su novinare proveli po proizvodnim pogonima, uz primjenu svih strogih biosigurnosnih mjera, prateći proces od ulaska rasplodnih jaja s Kokinih matičnih farmi (jedini u Hrvatskoj imaju matična jata), praćenja razvoja embrija do izleganja pilića, o čemu je govorio upravitelj valionice Tomislav Crnčec.

- Automatski pratimo proizvodne parametre u stvarnom vremenu – rekao je Crnčec.

Na Liderov upit zašto nisu korištena sredstva iz EU fondova, Sabljak je objasnio kako kompanija nije imala vremena da čeka raspisivanje i provedbu natječaja te se odlučila da sama krene u tu investiciju. U nekoliko navrata je istaknuo koliko je važna povezanost domaće proizvodnje, prerade i distribucije. To omogućuje da svježa Cekin piletina stigne od farme do police u roku od 24 sata. Za potrošače to znači svježi proizvod u trgovinama, uz poznato hrvatsko podrijetlo i sljedivost kroz cijeli proizvodni lanac. No to također znači samodostatnost u kriznim situacijama, poput COVID-a ili ptičje gripe, kada dolazi do zabrane regionalnog prometa ljudi i robe. Proces ne staje, naglasio je prvi čovjek Koke jer imaju zaokružen proizvodni ciklus uz provodi stroge preventivne i biosigurnosne mjere.

Sortiranje rasplodnih jaja

Ulaganja u razvoj proizvodnje i asortimana

Inače, nova valionica dio je šireg investicijskog ciklusa modernizacije Kokine proizvodnje. Kompanija je nedavno uložila 1,2 milijuna eura u novu liniju za proizvodnju pilećeg mljevenog mesa, ćevapa i pljeskavica te 6,5 milijuna eura u novu liniju za proizvodnju paniranog asortimana. Kompanija danas posluje na više od 30 lokacija i svoje proizvode plasira na 13 izvoznih tržišta.