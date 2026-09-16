Hrvatska ubrzava uvođenje umjetne inteligencije u državnu upravu

Nacionalni plan za razvoj i primjenu umjetne inteligencije uskoro bi trebao ići u javno savjetovanje, najavio je državni tajnik Ivan Lakoš

Nacionalni plan za razvoj i primjenu umjetne inteligencije uskoro bi trebao ići u javno savjetovanje. Na njemu je radilo više od 130 članova radne skupine iz različitih sektora društva, iz javnog sektora, poslovnog sektora, akademije, civilnog društva, tako da smo dobili jedan konsenzus oko tog dokumenta – najavio je državni tajnik u Ministarstvu uprave i digitalne transformacije Ivan Lakoš na konferenciji posvećenoj mogućnostima primjene umjetne inteligencije u modernizaciji javnog sektora i državnih usluga „Modernizacija države kroz umjetnu inteligenciju“, u organizaciji Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) i Ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju.

Lakoš je dodao da se paralelno s Nacionalnim planom radi i na izradi Zakona o implementaciji Akta o umjetnoj inteligenciji (AI Act) te podsjetio da je u javnoj raspravi već niz rješenja u primjeni umjetne inteligencije - u pravosuđu sustav za anonimizaciju i objavu sudskih presuda, a u planu je njegova nadogradnja za sustav prediktivnog pravosuđa (predictive justice) koji bi trebao služiti kao pomoć sucima te za informiranje građana o eventualnom ishodu sudskog postupka, te još nekoliko aplikacija koje koriste Porezna uprava i DHMZ.