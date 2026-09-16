Tvrtke i tržišta

Fisherija u Ljubljani otvorila svoj 15. dućan, prvi izvan Hrvatske

16. rujna 2026.
Fisherija Ljubljana

Fisherija Ljubljana

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Fisherija je osnovana 2018. otvaranjem prve poslovnice na Jarunskoj tržnici u Zagrebu. U međuvremenu je mreža trgovina narasla na petnaest

Zagrebački specijalizirani lanac ribljih delikatesnih trgovina Fisherija danas je otvorio svoj prvi shop u Ljubljani, što mu je ujedno i prvi korak na tržišta izvan Hrvatske.

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#Fisherija#Matija Pavlinek#Denis Matijević#Ljubljana
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