Hrvatska ostvarila najmanji rast turističkih noćenja na Mediteranu

Hrvatska je ostvarila rast noćenja od 0,5 posto, dok su ostale mediteranske države u prosjeku ostvarile rast od 5,3 posto

U usporedbi 12 odabranih mediteranskih zemalja po pitanju produžetka turističke sezone, Hrvatska stoji najlošije – po broju ostvarenih noćenja u prvih šest mjeseci ove godine hrvatski turizam ostvario je najmanji rast od svega 0,5 posto ili 120 tisuća noćenja više u odnosu na prvo polugodište prošle godine, što je osjetno manje u usporedbi s preostalim sredozemnim državama koje su u prosjeku ostvarile rast noćenja od 5,3 posto (izuzev Bugarske koja je jedina zabilježila pad).

Daleko najveći rast broja noćenja u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na lani zabilježila je Turska, više od 19 posto, odnosno čak 17 milijuna noćenja više. Slijedi Albanija s rastom broja noćenja od 8,5 posto ili s 266 tisuća noćenja više nego lani, zatim, Malta sa 737 tisuća noćenja više, odnosno rastom od 8 posto, Slovenija s rastom od 5,7 posto i 390 tisuća ostvarenih noćenja više te Italija s 10,5 milijuna noćenja više i rastom od 5 posto. Ostale mediteranske zemlje u prvih su šest mjeseci ove godine ostvarile rast noćenja u odnosu na lani od jedan do 1,5 posto, uključujući Bosnu i Hercegovinu koja je ove godine ostvarila 18 tisuća više noćenja i rast od jedan posto. Pri tom u Turskoj i Španjolskoj nisu ubrojana noćenja turista u privatnom smještaju, koji inače čini 80 posto ukupnog hrvatskog smještaja.