Zvijezda proslavila 110 godina poslovanja i tržišnog liderstva

Svečanost je održana u Muzeju grada Zagreba, a obljetnicu je Zvijezda dočekala u sastavu Žito grupe, čime za nju započinje novo poglavlje

Zvijezda, tržišni lider i hrvatska proizvodna kompanija čije su vrijednosti utemeljene na tradiciji, kvaliteti i inovativnosti, proslavila je 110 godina uspješnog poslovanja, stoji u priopćenju te kompanije. Svečanost je održana u Muzeju grada Zagreba, na dan kada je 1916. godine u Zagrebu osnovana Prva hrvatska tvornica ulja, u nazočnosti brojnih partnera kompanije te predstavnika institucija i medija.

Snažnu poziciju Zvijezde, kaže se u nastavku priopćenja, potvrđuju i podaci o navikama hrvatskih kućanstava: svako drugo jestivo ulje koje se koristi u Hrvatskoj je Zvijezdino, dva od tri kolača ispečena su sa Zvijezdinim margarinom, a devet od deset ljudi kod majoneze prvo pomisli upravo na Zvijezdu. Prema istraživanju BRANDpuls agencije Ipsos iz proljeća 2026. godine1, čak pet Zvijezdinih brendova nalazi se među 20 najjačih brendova hrvatskog tržišta, pri čemu Zvijezda majoneza i Zvijezda ulje zauzimaju prva dva mjesta.

- Ponosan sam što smo tržišni lider u gotovo svim kategorijama u kojima smo se odlučili natjecati, a povijesno visoki rezultat u kategoriji majoneze od više od 70 posto to i potvrđuje. Zvijezda je godinama brend broj 1 među svim brendovima robe široke potrošnje, a te rezultate kontinuirano postižemo zahvaljujući našim potrošačima, zaposlenicima i partnerima – naglasio je Dinko Jurišić, član Uprave Zvijezde.

Dinko Jurišić

Od početaka proizvodnje u Prvoj hrvatskoj tvornici ulja pa sve do danas, kompanija je kroz desetljeća pratila potrebe potrošača, razvijala nove proizvode i postavljala standarde domaće prehrambene industrije. Tako je 1956. postala prvi proizvođač margarina u zemlji, 1959. na tržište uvela majonezu, a 2016. pokrenula proizvodnju vlastitog ketchupa. Kompanija danas posluje kroz robne marke Zvijezda, Margo i Omegol.

- Danas je Zvijezda velika i moderna kompanija, što najbolje dokazuju ove brojke: 150 milijuna eura prihoda godišnje, više od 400 zaposlenika i prisustvo na više od 15 tržišta. Na ovih 110 godina gledamo s ponosom, ali još više s osjećajem odgovornosti prema onome što dolazi, stoga nastavljamo ulagati u razvoj naših proizvoda, modernizaciju proizvodnje, digitalizaciju procesa i održiva rješenja koja će dodatno osnažiti konkurentnost Zvijezde – izjavila je na svečanosti Karmen Rosan, članica Uprave Zvijezde.

Karmen Rosan

Zvijezda od ove godine posluje u sastavu Žito grupe, jedne od vodećih hrvatskih prehrambenih grupacija. Ulaskom u Žito grupu za Zvijezdu je započelo novo razvojno poglavlje, usmjereno na daljnje jačanje poslovanja, tržišne pozicije i stvaranje novih prilika za rast.

Josip Bičvić

- Zvijezda je jedan od najpoznatijih hrvatskih prehrambenih brendova i kompanija koja već 110 godina ima posebno mjesto u životima generacija potrošača. Njezin ulazak u Žito grupu za nas predstavlja veliku odgovornost, ali i priliku da zajedno gradimo novo poglavlje jedne od najuspješnijih hrvatskih poslovnih priča, kako bi i u godinama koje dolaze ostali konkurentni i prepoznatljivi među potrošačima - poručio je Josip Bičvić, predsjednik Nadzornog odbora Zvijezde.

Obljetnicu je Zvijezda obilježila i donacijom Hrvatskoj zajednici za Down sindrom

Obljetnicu je Zvijezda obilježila i donacijom Hrvatskoj zajednici za Down sindrom s kojom surađuje već više od deset godina, a u sklopu suradnje, etikete posebnog izdanja Zvijezdina suncokretova ulja ukrasili su crteži djece iz Zajednice.