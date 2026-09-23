Orešković: Ne smijemo ostati samo turistička zemlja

Osnivač i večinski dioničar Bosqara na konferenciji Dan velikih planova poručio je da ulaganje u istraživanje i razvoj nema alternative

Ne smijemo se pomiriti s time da ćemo uvijek ostati samo turistička zemlja, odustajući od ulaganja u istraživanje i razvoj i produktivnost, kazao je Stjepan Orešković, osnivač i većinski dioničar Bosqara, kompanije koja je obilježila ovu poslovnu godinu dokapitalizacijom vrijednom 150 milijuna eura. - Uvijek ćete biti netko tko će biti niže plaćen, tko će raditi manje složene poslove, tko će slabije živjeti. Ne možete odvojiti produktivnost rada, znanost, istraživanje i razvoj od toga što vas čeka u budućnosti – kazao je Orešković.

Razgovor s Oreškovićem na Liderovoj konferenciji Dan velikih planova vodila je Manuela Tašler, Liderova urednica i komentatorica, a na početku ga je upitala kako je došlo do ambicije da Bosqar preraste u vodeću prehrambeno-poljoprivrednu platformu u regiji. Orešković je kazao kako uvijek traži bolje investicijske prilike, stabilniji sektor i više kapitala za rast. – Tada uz to gledate možete li osigurati da ljudi koji s vama rade ili oni koji će s vama raditi mogu sve to razumjeti i voditi na vrhunski način. A zapravo, ovo zadnje je apsolutno najvažnije. I ako mogu reći, mislim da smo u tome jako dobri. Mi pokušavamo bar tri, četiri godine unaprijed definirati koji su to ljudi koji će s nama raditi – istaknuo je Orešković.

Na pitanje koliko ima razumijevanja među dioničarima Bosqara i ostalim dionicima za takav proces planiranja, osnivač kompanije je istaknuo kako smatra da je od svih vrsta kapitala najvažniji socijalni kapital. - On je onaj koji može osigurati sve ostale vrste kapitala. Mi smo jedna nevjerojatna zajednica od stotina, a ja bih rekao i tisuća ljudi koji sudjeluju u projektu. Sve druge kompanije u svijetu koje su uspješne ustvari su dobro strukturiran socijalni kapital. Sve banke s kojima mi radimo, svi fondovi, oni koji su nam dioničari, za nas su izvor informacija, znanja, analiza tržišta. Ako gledate na kapital samo na način da brojite novac na računu, to je usko gledanje – istaknuo je Orešković.

Nakon akvizicije PIK-a Vrbovec, Bosqar će imati milijardu eura godišnjih prihoda. Orešković je istaknuo kako si kompanija ne smije dozvoliti da dostizanje te granice prihoda bude završetak njezinih ambicija. Na kraju krajeva, u svijetu postoji dvadesetak kompanija s prihodom iznad bilijun dolara. Što se tiče planiranja u poslovanju, Orešković smatra da je svijet u takvom previranju da je nestvarno što se svaki dan događa.

- Slušam ove projekcije što će biti za naredne dvije godine, meni je to šala. Ne znamo što će se dogoditi s opskrbom dizelom u narednih mjesec dana. Nepredvidivost svijeta toliko je nevjerojatna da bilo kakav osjećaj sigurnosti, stabilnosti, pasivnosti, za mene je neprihvatljiv – ocijenio je Orešković.

Na kraju je poručio kako su najvažnije odluke s kim ćete u životu raditi. - Izbor partnera je neopisivo važna stvar. U svim vrstama partnerstva, kako god okrenete. Ako imate pogrešno odabrane partnere, spašavajte se kako znate. Ja sam jednom donio takvu odluku da uopće nisam pitao koliko košta kraj partnerstva i uvjerio sam se da je to bilo 1000 posto ispravno – poručio je na kraju Orešković.