Fortenova prodaje retail u Srbiji, Alta preuzima Idea markete

Transakcija uključuje tvrtku Idea, ENNA Fruit i još tri društva u Srbiji, a prijava preuzimanja podnesena je makedonskom regulatoru

Srbijanska Alta Retail, dio Alta grupe, prijavila je preuzimanje više društava iz sastava Fortenova grupe makedonskoj Komisiji za zaštitu konkurencije, koja je objavila da je pokrenut postupak ocjene koncentracije.

Prema objavi regulatora, riječ je o transakciji kojom Alta Retail namjerava steći potpunu kontrolu nad pet društava u vlasništvu Fortenove: Idea Marketi, M-Profil SPV, mStart Business Solutions, Super Kartica i ENNA Fruit Beograd-Grocka.

Ciljna društva obuhvaćena transakcijom primarno se bave maloprodajom, pri čemu je najznačajniji segment poslovanja vezan uz lanac trgovina Idea u Srbiji. Idea Marketi zapošljavaju više od 8.000 ljudi te upravljaju mrežom od oko 300 Idea prodavnica, 33 Roda marketa i dva Mercator hipermarketa. Svakoga dana opslužuju više od 300.000 kupaca te su jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji.

Fortenova je prije nekoliko mjeseci donijela odluku da svoju maloprodajnu mrežu u Srbiji u potpunosti objedini pod brendom IDEA.Transakcija uključuje i društva povezana s poslovnim uslugama i programima lojalnosti, kao i segment distribucije voća kroz ENNA Fruit.

Vlasnik Alta grupe

Alta Retail je novoosnovano društvo bez poslovnih aktivnosti, osnovano isključivo radi provedbe transakcije, odnosno kao tzv. SPV (društvo posebne namjene). Društvo je dio Alta grupe, u vlasništvu srpskog poduzetnika Davora Macure, koji je poslovanje počeo graditi kroz mjenjačnice i platne usluge, a kasnije ga proširio na bankarstvo i širi financijski sektor.

Ključni iskorak napravio je preuzimanjem Jubmes banke, koju je transformirao u Alta banku, čime je grupa ušla u klasično bankarstvo. Danas Alta grupa obuhvaća niz povezanih tvrtki u području financijskih usluga, uključujući platni promet, kreditiranje i osiguranje, ali i aktivnosti povezane s trgovanjem plemenitim metalima, veleprodajom te ulaganjima u nekretnine. Grupa je prisutna i izvan Srbije, među ostalim u Sjevernoj Makedoniji.

Makedonski regulator naveo je da je, nakon preliminarnog ispitivanja, utvrđeno da bi transakcija mogla potpasti pod odredbe zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, no konačna odluka još nije donesena.

Komisija je istodobno pozvala zainteresirane treće strane da u roku od deset dana dostave svoje primjedbe i mišljenja o predloženoj koncentraciji.

Nastavak rasprodaje

Fortenova tako nastavlja s procesom rasprodaje tvrtki. Do sada su prodani gotovo svi ključni operativni segmenti bivšeg Agrokora. Iz sustava su već izašli zamrznuta hrana (Ledo, Frikom), prehrambeno-proizvodni segment (Belje, Vupik, PIK Vinkovci, PIK Vrbovec, Vinka Plus), uljarski biznis (Dijamant i Zvijezda), a u tijeku je i proces prodaje Jamnice. S prodajom retaila u Srbiji Fortenova dodatno gubi konture nekadašnjeg Agrokora, koji se iz regionalnog konglomerata pretvara u znatno manji sustav.