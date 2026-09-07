Gradec i Kaptol: 'Dva brega' ujedinjena u Zagreb tek 7. rujna 1850.

'Dva brega' stoljećima su se sukobljavala zbog politike i novca – trgovačko, obrtničko i upravno središte, protiv crkvenog i obrazovnog

Dana 7. rujna 1850. car Franjo Josip I. objavio je patent kojim su dotad odvojeni Gradec, Kaptol te okolna naselja Nova Ves, Vlaška Ves i Horvati objedinjeni u jedinstveni grad Zagreb. Dogodilo se to na poticaj bana Jelačića, koji se nakon revolucije 1848. i upravnih reformi u Habsburškoj Monarhiji zauzimao za modernizaciju hrvatske uprave i stvaranje snažnijeg glavnog grada.

Kamauf prvi gradonačelnik

Time je nastao moderni, administrativno jedinstveni Zagreb, iako se naziv Zagreb u uporabi nalazio stoljećima ranije. U trenutku ujedinjenja grad je imao tek oko 16.000 stanovnika, a za prvog gradonačelnika 1851. izabran je dotadašnji gradečki sudac Janko Kamauf. U međuvremenu je Zagreb narastao na gotovo 780 tisuća stanovnika, a Tomislav Tomašević je 49. gradonačelnik.

Iako je Zagreb po svojim korijenima mnogo stariji, činjenica je da je kao jedinstven grad relativno mlad. Stoljećima su na njegovu prostoru postojale dvije susjedne, ali odvojene cjeline: Gradec na zapadnom i Kaptol na istočnom brežuljku. Svaka je imala vlastitu upravu, svoje zakone, vlastite interese i utvrde.

Svaki breg sa svojim zidinama

Gradec je nakon tatarske provale 1242. od kralja Bele IV. dobio Zlatnu bulu kojom je postao slobodni kraljevski grad. Kaptol je, s druge strane, bio sjedište Zagrebačke biskupije i nalazio se pod crkvenom upravom. Oba su naselja bila opasana svojim zidinama i kulama, a između njih pružala se prirodna granica koju je činila dolina potoka Medveščaka.

Sam sukob između Gradeca i Kaptola nije bio prvenstveno vjerske prirode, nego političke i gospodarske. Na malom prostoru postojale su dvije vlasti koje su nastojale sačuvati i proširiti svoje povlastice. Gradec je branio prava koja mu je jamčila kraljevska povelja, dok je Kaptol štitio interese biskupije i crkvenih posjeda. Sporovi oko nadležnosti bili su gotovo neizbježni.

Potok kao izvor prijepora

Važan izvor prijepora bio je upravo Medveščak, potok koji je tekao trasom današnje Tkalčićeve ulice. Osim što je razdvajao dva naselja, bio je i važan gospodarski resurs. Njegova voda pokretala je brojne mlinove, a prihodi od mljevenja žita bili su značajan izvor zarade.

Početkom 19. stoljeća na potoku je radilo više od 45 mlinova. Tu su nikle prve manufakture: suknara Franje Kuševića, tvornica papira, te kasnije i industrijski pogoni poput tvornice kože. Pitanja korištenja vode, gradnje brana i prava na mlinove redovito su izazivala sukobe. Kontrola vode značila je i kontrolu nad važnim dijelom gradskog gospodarstva.

Sporovi oko carina i trgovinskih prava

Dodatne napetosti stvarala je trgovina. Gradec je uživao kraljevske povlastice za održavanje sajmova i ubiranje pojedinih pristojbi, što mu je donosilo novac i prestiž. Kaptol je pritom nastojao zaštititi vlastite gospodarske interese pa su se dvije strane često sporile oko carina, trgovinskih prava i prihoda od prometa robe. Iza mnogih političkih prijepora zapravo se vodila borba za gospodarsku prevlast.

Ni pitanje pravosuđa nije bilo jednostavno. Kako su Gradec i Kaptol bili naslonjeni jedan na drugi, često nije bilo jasno tko ima pravo suditi stanovnicima pograničnih područja ili odlučivati o pojedinim sporovima. Tako su i naizgled sitni prijepori lako prerastali u ozbiljne sukobe, pa čak i oružane obračune.

Krvavi most kao simbol sukoba

Jedan od najpoznatijih sukoba zabilježen je 1667. godine, kada je spor oko prijelaza preko Medveščaka prerastao u oružani obračun. Po tim i drugim krvavim okršajima prijelaz je ostao poznat kao Krvavi most, koje nosi i danas, premda samog mosta odavno nema.

Kako je Zagreb rastao, stara podjela postupno je gubila smisao. Krajem 19. stoljeća tok Medveščaka preusmjeren je prema području Ribnjaka, a korito koje je prolazilo današnjom Tkalčićevom ulicom postupno je zatrpano. Nestala je prirodna granica koja je stoljećima dijelila Gradec i Kaptol.

Nestali i most i potok

U biti, Zagreb je stoljećima živio kao dva susjedna grada: Gradec kao trgovačko, obrtničko i upravno središte, a Kaptol kao crkveno, obrazovno i duhovno središte. Njihova međusobna ovisnost bila je jednako velika kao i rivalstvo.

Nekadašnja podvojenost više se gotovo ne osjeća, iako je administrativno sjedište državne vlasti ostalo na Gradecu, a sjedište Zagrebačke biskupije na Kaptolu. Međutim, svjetovna i crkvena vlast danas nisu u zavadi.

Danas je gotovo nemoguće osjetiti granicu koja je stoljećima dijelila Zagreb. Potok je preusmjeren iz današnje Tkalčićeve na Ribnjak i nestao pod zemljom, pa nema više ni mosta. Od višestoljetnog rivalstva Gradeca i Kaptola ostalo je tek ime kratke uličice između Radićeve i Tkalčićeve: Krvavi most. Mjesto koje je nekoć simboliziralo podjele danas je tek prolaz u srcu jedinstvenog Zagreba.