Anto Đapić nadzire Hrvatsku lutriju, a Habijanec Vodoprivredu Split

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Anto Đapić imenovan je zamjenikom predsjednika NO-a HRVATSKE LUTRIJE umjesto Darije Radovanić koja ostaje članicom NO-a. Đapić je poznati političar koji je ostao zapamćen kao osječki gradonačelnik (2005. – 2009.), bio je saborski zastupnik i predsjednik HSP-a (do 2019.), a 2014. izlazi iz HSP-a i osniva novu stranku DESNO (Demokratski savez nacionalne obnove), kojoj je i danas na čelu.

Osim nove funkcije u HRVATSKOJ LUTRIJI Đapić je od prosinca 2025. i predsjednik NO-a osječke gradske tvrtke OS CENTAR koja upravlja IT Parkom Osijek, a od siječnja je zamjenik predsjednika NO-a CESTINGA, koji održava ceste na području Osječko-baranjske županije.

Promjena u nadzoru Vodoprivrede Split

Vlasnik križevačkog radnika Mirko Habijanec imenovan je članom NO-a VODOPRIVREDE SPLIT. Posljedica je to nove vlasničke strukture. RADNIK je, naime, sa 38 posto udjela postao najveći dioničar, dok je drugi veliki dioničar Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 33 posto.