Ugostitelj čeka više od 90 dana rješenje Ministarstva zdravstva

Pripremio je dokumentaciju za dobivanje rješenja o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta, ali je probijen rok za donošenje rješenja

Ugostitelj mi piše da ima minimalne tehničke uvjete za unutarnji prostor. Za vanjsku ugostiteljsku površinu sklopljen je novi ugovor s jedinicom lokalne samouprave i podmirene su sve potrebne obveze. U postupku za minimalne tehničke uvjete (MTU) za taj vanjski prostor zatraženo je rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama zaštite od buke, no tu je, navodi, zapelo.

Nakon što je odgovorna pravna osoba obavila potrebna mjerenja i izradila stručno izvješće, Ministarstvu zdravstva elektronički je poslan zahtjev za izdavanje rješenja sa svom pripadajućom dokumentacijom. Od službene pisarnice Ministarstva ugostitelj je dobio potvrdu da je zahtjev zaprimljen.

U Ministarstvu kažu da su zakonski rokovi za obradu tih zahtjeva 30 odnosno 60 dana, ovisno o urednosti zahtjeva, te da njihovi djelatnici 'svakodnevno rade na zahtjevima u skladu s propisanim rokovima za njihovo rješavanje, a sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku'. Dodaju da razumiju 'da svako čekanje znači određeno opterećenje za poslovanje ugostiteljskih objekata. Ipak, riječ je o aktu kojim se na temelju stručnih nalaza i mjerenja potvrđuje da razine buke u okolnim prostorima u kojima ljudi rade i borave ne prelaze dopuštene vrijednosti. Na taj se način štiti zdravlje građana, a i sâm ugostitelj od mogućih naknadnih prigovora, sporova i inspekcijskih mjera'.

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Bez povratne informacije

Međutim, naš ugostitelj više od tri mjeseca čeka rješenje (redakciji je poznato njegovo ime, kao i datum podnošenja zahtjeva Ministarstvu). Što je razlog kašnjenju, pitamo se (kao i ugostitelj), a u Ministarstvu navode da trajanje postupka ovisi o potpunosti dokumentacije. Pritom napominju da je u većini slučajeva broj zahtjeva za terase nepotpun, najčešće zbog nedostavljanja svih potrebnih dokumenata, nejasnih ili nepotpunih podataka u zahtjevu, potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili dopunom dokumentacije te neusklađenosti dostavljenih podataka. Većina ugostiteljskih objekata, naglašava se iz Ministarstva, prethodno nije dobilo ni rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke za unutarnji prostor. U takvim je slučajevima zahtjev potrebno dopuniti, što može utjecati na ukupno trajanje postupka.

I sve bi to bilo u redu, no naš je ugostitelj, podsjećam, angažirao stručnjaka za mjerenje buke i poslao izvještaj u Ministarstvo. Iako je potvrđeno zaprimanje zahtjeva, poslije se iz Ministarstva nitko nije javio za bilo kakvu dopunu dokumentacije, tvrdi naš ugostitelj.

Također tvrdi da je i od drugih ugostitelja čuo da na takva rješenja čekaju vrlo dugo te da, navodno, vrlo malo ljudi rješava te predmete za cijelu Hrvatsku. U Ministarstvu nam nisu rekli koliko ljudi radi na takvim rješenjima, ali, suprotno tvrdnjama našeg ugostitelja, navode da zahtjevi za vanjski uslužni prostor (ili terasu) pristižu u vrlo malom broju, pretežito od ugostiteljskih objekata koji posluju na području Dalmacije. Dosad su u ovoj godini zaprimljena 62 zahtjeva za ishođenje rješenja o provedenim mjerama zaštite od buke za vanjski uslužni prostor, od kojih je 60 riješeno, a preostala dva bit će riješena, navodi se u odgovoru, u zakonom propisanome roku.

Šesta brzina

Tu očito nešto ne štima u iskazima ugostitelja i Ministarstva. Sklon sam vjerovati ugostitelju jer mi se predstavio imenom i prezimenom te nema razumnog razloga da bi svoje vrijeme gubio pišući meni pisma, usto riskirajući da će, dozna li se za njega, imati možda samo štete zbog eventualnog sukoba s upravnim tijelom. Zato apeliram na Ministarstvo zdravstva da ubaci u 'šestu brzinu' i privede kraju rješavanje zahtjeva za MTU-om. Razumijem da je možda i manje ljudi u nekim upravnim tijelima, ali to nije opravdanje da se probijaju zakonski rokovi za donošenje rješenja. Zbog toga gube poduzetnici koji su već mogli ostvarivati prve prihode od svojega posla. ￼

POST SCRIPTUM

Jedno od pitanja postavljenih Ministarstvu zdravstva bilo je zbog čega se takav postupak rješava centralizirano, na razini države, ako stručno mjerenje ionako obavljaju mjerodavne pravne osobe na terenu. Odgovoreno nam je da je razlog u zakonodavnom okviru, odnosno da tako piše u Zakonu o zaštiti od buke. Mislim da je i ovaj slučaj pokazao da centralizacija sustava nema smisla kad je riječ o MTU-u te da bi izdavanje rješenja trebalo spustiti barem na županijsku razinu. Na taj se način nepotrebno opterećuju djelatnici u Ministarstvu, a kad već imamo županije, dajmo im da nešto i rade.