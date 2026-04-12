Bruxelles je napokon shvatio da tvornice nisu prošlost

Europska komisija predstavila je Prijedlog uredbe o industrijskom akceleratoru kojom želi vratiti industriju na 20 posto BDP-a do 2035.

Europska unija ima problem. Udio prerađivačke industrije u BDP-u pada već dvadeset godina – sa 17,4 posto 2000. na 14,3 posto 2024. Istodobno Kina drži više od 80 posto globalne proizvodnje baterija i solarnih panela. Europski dobavljači autodijelova najavljuju smanjenje kapaciteta i masovna otpuštanja – profitabilnost im je pala sa 7,4 posto 2017. na pet posto 2023., a za više od stotinu tisuća radnih mjesta najavljeno je ukidanje samo 2024. i 2025. U postupcima javne nabave znatno su zastupljeni ponuditelji iz zemalja koje nisu otvorile svoja tržišta tvrtkama iz EU-a. U tom kontekstu Europska komisija u ožujku 2026. predstavila je Prijedlog uredbe o industrijskom akceleratoru (Industrial Accelerator Act, IAA), ambicioznu uredbu koja cilja na povratak industrije na 20 posto europskog BDP-a do 2035. godine.

Tri su stupa te nove predložene uredbe: pojednostavnjenje dozvola za industrijske projekte, stvaranje 'vodećih tržišta' za europske niskougljične proizvode i postavljanje uvjeta za strane investicije u strateške sektore.

Noćne more s dozvolama

Počnimo s dozvolama. Svatko tko je ikada gradio tvornicu u EU-u zna da je postupak dobivanja dozvola noćna mora – fragmentirana, nepredvidiva i spora. IAA uvodi obvezu da države članice uspostave jedinstvenu digitalnu pristupnu točku za sve potrebne dozvole, s jasno propisanim rokovima za odlučivanje. Zvuči jednostavno, ali za europsku industriju to bi moglo značiti razliku između investicije koja se realizira i one koja završi u Vijetnamu.