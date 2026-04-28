Hrvatska dobiva AI megaprojekt od 50 milijardi eura u Topuskom

Podatkovni centar snage 1 GW, mogao bi Hrvatsku uvesti u globalnu AI utrku; imena američkih investitora otkrit će se danas

Hrvatska bi uskoro mogla dobiti najveću investiciju u svojoj povijesti - projekt umjetne inteligencije i podatkovne infrastrukture vrijedan, nevjerojatnih, 50 milijardi eura. Pod radnim nazivom Pantheon, kako izvještava Jutarnji list, riječ je o golemom podatkovnom centru koji bi se trebao graditi u Topuskom, a po najavama bi Hrvatsku uveo u krug zemalja koje sudjeluju u globalnoj utrci za razvoj umjetne inteligencije.

Za razliku od klasičnih IT investicija, Pantheon se opisuje kao svojevrsna ‘tvornica umjetne inteligencije’. Planirani kapacitet od oko jednog gigavata svrstava ga među najveće podatkovne centre u Europi, što znači da bi mogao služiti za treniranje velikih AI modela i obradu ogromnih količina podataka za globalne tehnološke kompanije. U energetskom smislu, riječ je o potrošaču usporedivom s većim gradom, što jasno pokazuje razmjere projekta i njegove tehničke zahtjeve.

Osim servera, značajan dio ulaganja odnosi se i na prateću infrastrukturu koja uključuje izgradnju trafostanica i dalekovoda, ali i prometne te optičke mreže, nužne za funkcioniranje takvog sustava. Riječ je o kompleksu koji daleko nadilazi klasični podatkovni centar i ulazi u domenu velikih infrastrukturnih zahvata.

Konzorcij američkih investitora

Projekt s hrvatske strane vodi poduzetnik Jako Andabak, dok je za tehnički dio zadužen inženjer Mislav Crnogorac, koji je karijeru gradio u međunarodnim kompanijama.

Za sada je poznato tek da iza Pantheona stoji konzorcij američkih institucionalnih investitora, dok njihova imena još nisu objavljena. Objava ključnih partnera i potpisivanje ugovora očekuju se u sklopu summita Inicijative triju mora u Dubrovniku, gdje bi projekt trebao biti dodatno predstavljen.

Pantheon bi mogao otvoriti tisuće radnih mjesta i potaknuti razvoj domaće građevinske i tehnološke industrije, osobito kroz angažman lokalnih izvođača i dobavljača. Istodobno, njegova realizacija ovisi o nizu zahtjevnih preduvjeta, prije svega osiguravanju stabilnog izvora energije i velikih ulaganja u elektroenergetsku mrežu.

Ako se realizira, riječ je o potezu koji bi Hrvatsku mogao pozicionirati na karti globalne AI infrastrukture.